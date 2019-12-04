Николаевские десантники выиграли соревнования ВСУ в категории лучшая самоходная артиллерия

Николаевские десантники стали лучшими на профессиональном всеукраинском конкурсе в категории «самоходная артиллерия».

Об этом сообщается на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook.

Конкурс на лучшую артиллерийскую батарею Вооруженных Сил Украины проходил на Киевщине. В нем участвовали артиллерийские (минометные, прицепные, самоходные, реактивные, противотанковые) батареи от воинских частей Сухопутных Войск, морской пехоты Военно-Морских Сил и от десантно-штурмовых войск. Мероприятие длилось более двух недель и включало в себя разнообразные виды соревнований в нескольких номинациях. Артиллеристы соревновались специальных конкурсах, демонстрировали индивидуальную, спортивную и тактическую подготовку; офицеры демонстрировали знания правил стрельбы и управления огнем.

Одной из целей конкурса было изучение передового опыта применения артиллерийских подразделений в Антитеррористической операции и Операции Объединения сил, определение наиболее профессионально подготовленных артиллерийских подразделений.

Напомним, что ранее в Николаеве десантников из 79-й бригады наградили номерными ножами.