Ученые нашли остатки ранее неизвестного вида птерозавра, жившего на планете 95 миллионов лет назад

Об этом говорится в исследовании Scientific Reports, пишет Громадське.

Несмотря на то, что остатки птерозавров находили на всех современных континентах, самые большие пробелы в научных исследованиях о птерозаврах касаются Африки и Аравийского полуострова

Останки этого существа впервые обнаружили в известняковом карьере в Ливане более 15 лет назад. По словам исследователей, птерозавр жил в районе древнего океана Тетис, существовал 251-65,5 млн лет назад. Тетис простирался от территории современного Китая на территорию Ливана.

Ученые заявили, что птерозавры имели больше видов разнообразия, чем считалось ранее. Так, новый вид назвали Mimodactylus libanensis. Ливанский птерозавр был частью популяции летучих рептилий. Он образует новую группу зубчатых птерозавров вместе с близкородственным китайским видом Haopterus gracilis.

Ранее ученые описали новый вид динозавров – эти «холодные драконы» были крупнейшими летающими животными в истории.