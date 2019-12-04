В Николаеве на углу улиц Большая Морская и Соборная меняют изношенную часть трубы - возможно кратковременное прекращение водоснабжения

Сотрудники ГКП «Николаевводоканал» проводят замену аварийной части трубы водоснабжения на углу улиц Большая Морская и Соборная.

Об этом сообщается на странице предприятия.

Так, в понедельник, 2 декабря, в аварийную службу «Николаевводоканал» поступило сообщение об утечке воды по данному адресу. Аварийная бригада обследовала место утечки и начала ремонтные работы, которые завершились в 17:00. Однако, на следующий день, утечка опять возобновилась.

«Аварийная бригада работала всю ночь до утра, 4 декабря. Установлены три ремонтные хомута. При ремонте было обнаружено, что стальная труба диаметром 100 мм очень изношена и нуждается в замене», - говорится в публикации.

Поэтому, в среду, 4 декабря, на участке проводятся земляные работы, запланировано заменить более 10 метров аварийной части трубы. Отмечается, что водоснабжение района не прекращалось, движение городского электротранспорта также не менялся.

«Все необходимые материалы для ремонта есть в наличии. При замене части трубы возможно непродолжительное прекращение водоснабжения, о чем будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Напомним, как в Николаеве по улице Андрея Балагана угол улицы Баштанской прорвало трубу водопровода.