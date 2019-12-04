Министр обороны назначил служебное расследование из-за ситуации с аттестацией подполковника ВСУ «Адама»

Евгений Межевикин Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назначил проведение служебного расследования из-за ситуации, которая сложилась с результатами аттестации подполковника ВСУ Евгения Межевикина (позывной «Адам»).

Об этом Загороднюк написал на своей странице в Facebook.

«Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Этот вопрос беру под личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом – это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по «оценочным карточкам», – написал Загороднюк.

Как известно, Герой Украины Евгений Межевикин («Адам») заявил, что по результатам аттестации его хотят убрать с должности заместителя начальника управления подготовки воинской части. Он опубликовал оценочную карточку (результаты аттестации), которую составил его начальник полковник Сергей Литвинов, который занимает должность заместителя командующего войсками оперативного командования «Север» по боевой подготовке.

Литвинов в результатах аттестации оценил теоретические знания и практические умения Межевикина на тройку. Такую же оценку он получил за результативность выполнения должностных обязанностей и качество выполнения заданий. Литвинов пишет, что с конца июля Межевикин долгое время провел в отпуске и на больничном. Начальник «Адама» заявил, что тот не соответствует занимаемой должности, но его целесообразно рассмотреть на равнозначную должность.

Стоит отметить, что сторонник «Адама» Борис Овчаров сообщил, что у Межевикина был конфликт также с предыдущим его начальником – командиром 1-й отдельной танковой бригады Юрием Межаковым. Межевикин был у него заместителем. Якобы, Межевикин мешал Межакову воровать топливо. После Межевикин был переведен в оперативное командование «Север».

Добавим, что Юрий Межаков в мае 2019 года был награжден тогдашним Президентом Петром Порошенко Орденом Богдана Хмельницкого III степени, а Сергей Литвинов – в августе 2017 года орденом «За мужество» III степени.