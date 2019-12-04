К делу по иску к Николаевской мэрии о компенсации ₴500 тысяч за укус бешеной собаки решили привлечь сторонами ДЖКХ и Госпотребслужбу

Центральный районный суд Николаева 4 декабря огласил перерыв в подготовительном заседании по иску жительницы города Натальи Зайцевой, которая требует от Николаевского городского совета возмещение 500 тысяч гривен ущерба после нападения бешеной собаки. К делу третьими лицами привлекут Департамент жилищно-коммунального хозяйства и Главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Представитель истца Андрей Гайдаржий подал в суд заявление о привлечении Главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области третьим лицом в процессе. Адвокат пояснил свою позицию тем, что в своем отзыве на иск мэрия указала, что ответчиком по делу является именно ГУ Госпотребслужбы области. Он отметил, что не согласен с такими доводами, но если суд, возможно, в дальнейшем согласится с доводами юрдепартамента мэрии, то это может повлиять на права и обязанности облуправления Госпотребслужбы.

В свою очередь юрист Николаевского городского совета просил также привлечь к процессу третьим лицом департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета. Юрист считает, что ДЖКХ имеет полномочия относительно организации правил поведения с бездомными животными, поэтому решения суда по этому делу также может повлиять на права и обязанности ДЖКХ Николаевского горсовета. Представитель истца был против удовлетворения такого заявления.

Кроме того юрист мэрии попросил суд предоставить ему дополнительное время для подготовки пояснений к ответу на отзыву, который ему поступил от начальника 2 декабря, хотя его подали 28 ноября. Также он считает, что дополнительные пояснения и доказательства еще могут подать ДЖКХ и ГУ Госпотребслужбы.

В итоге судья Ольга Гуденко приняла решение огласить перерыв в подготовительном заседании до 16 января.

Как известно, в Николаеве 28 марта в районе областного онкологического диспансера бездомная собака покусала пятерых людей. Позже оказалось, что собака больна бешенством и умерла. Из-за чего в части Ингульского района объявили карантин.