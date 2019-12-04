В Николаеве на «ОККО» перепутали бензин и дизельное топливо – более десятка полицейских машин вышли из строя

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В Николаеве на автозаправочный станции «ОККО» перепутали резервуары для топлива, из-за чего транспортные средства заправляли дизтопливом вместо бензина.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Нацполиции.

Речь об автозаправке, которая расположена недалеко от выезда из Николаева на улице Космонавтов, 93. Там перепутали резервуары для топлива, и в те, которые предназначены для бензина, наполнили дизельным топливом.

На этой АЗС также заправляли служебные автомобили управлений Нацполиции и патрульной полиции – от того, что их заправили другим топливом, пострадали несколько «Toyota Prius», «Mitsubishi Outlander», «Skoda Rapid». Предварительно, несколько авто уже не подлежат ремонту. Также на «ОККО» заправлялись и новые автомобили из «Toyota Центра», которые были повреждены вследствие ошибки на заправке. На данный момент выясняется, скольким всего автомобилям, которые заправились после этого на АЗС, нанесен ущерб.

Напомним, ранее сообщалось, что заправку «ОККО» в Николаеве, которая располагается на пересечении улиц Генерала Карпенко и Мореходной необходимо снести, а земельный участок вернуть городу, поскольку АЗС была установлена незаконно.