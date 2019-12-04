В Николаеве заместитель бизнес-омбудсмена провела форум: говорили о теневой экономике, нехватке кадров и проблемах в трудовом комплаенсе

Во вторник, 3 декабря, в Николаеве состоялся заключительный семинар серии мероприятий «Комплаенс в трудовых отношениях: практические инструменты устранения коррупционных рисков», который был направлен на то, чтобы объяснить как компаниям стать успешными, исповедуя принципы честности и прозрачности.

На семинаре собралось много известных владельцев компаний, представители городской власти и начальники различных ведомств. Заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Татьяна Короткая объяснила, что основными функциями в их работе является рассмотрение жалоб от бизнесменов и их расследование. Подать жалобы могут представители бизнеса, юридические лица и частные предприниматели, при этом не рассматриваются жалобы «бизнес на бизнес», жалобы на долгосрочное принятие решений, и те, где есть судебные решения. Согласно статистике, за четыре года существования Совета бизнес-омбудсмена поступило 6 тысяч 250 жалоб, из них 151 от Николаевской области.

Участники семинара выясняли, как противодействовать теневой экономике, что необходимо делать, чтобы избежать коррупционных рисков и, как улучшить инвестиции. Целью таких семинаров является популяризация деловой добропорядочности в Украине.

В ходе панельной дискуссии, первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко сообщил, что городской совет принимает много различных нормативных документов, в том числе и направленных на то, чтобы бизнесу лучше работалось в Николаеве. По его словам, чтобы защитить горожан, в департаменте соцзащиты создали отдел, который занимается выявлением нетрудоустроенных сотрудников. Отдел уже провел 73 инспекционных проверки у 28 субъектов, которых оштрафовали на общую сумму в 1 миллион 800 тысяч гривен.

По мнению директора НТРЗ Вячеслава Симченко предпринимательство – это саморегулируемая сфера деятельности и лучшее, что может сделать государство, это не мешать. Так, как при обсуждении возник вопрос нехватки кадров, Вячеслав Симченко отметил, что привлечь молодежь к труду можно «нормальной человеческой зарплатой и понимаем собственных перспектив», а также добавил, что всегда можно обучать своих сотрудников и тогда не будет с профильными специалистами.

Что касается теневого бизнеса, то и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев отметил, что «политика комплаенса – это соблюдение трудового законодательства, правил и стандартов, социальная ответственность бизнеса, «белые» зарплаты, официальная занятость и прозрачность ведения бизнеса». По его мнению, комплаенс культура должна стать обязательной для всех, без исключения, а пока на сегодняшний день 3-4 миллиона людей в Украине либо вообще не работают, либо получают зарплаты в конвертах.

Продолжая тему теневого бизнеса, президент группы компаний Agrofusion Сергей Сыпко, подготовивший целую презентацию о достижениях своего бизнеса, предложил «рубить руки тем, кто дает зарплаты в черную» и рекламировать «белую зарплату», чтобы в сознании горожан запечатывалась идея об открытой и прозрачной модели ведения бизнеса. Также было сказано, что если бы все предприятия работали в белую, то Украина за пару лет отдала бы все свои долги, ведь в бюджет страны поступало бы 1,3 триллиона гривен с налога на зарплату.

После дискуссии приглашенные спикеры перешли к практической части семинара, на которой обсуждались реальные кейсы способные ликвидировать существующие проблемы бизнеса. Среди весомых проблем на рынке труда называли следующие: нехватка и отток кадров, сезонность работ, отсутствие трудовых ценностей у молодежи, а чтобы справиться с этим участники советовали работодателям увеличивать материальную и нематериальную вовлеченность, обучать своих сотрудников для более качественной работы и хороших результатов. Что касается ценностей молодежи, то их необходимо воспитывать в образовательных учреждениях, прививать студентам моральные и профессиональные ценности, рассказывать о выгоде официального трудоустройства, выплаты налогов и закреплять это все на практике.

Также настаивали на том, что трудовой комплаенс нужно прописывать более тщательно, ведь это очень важная составляющая ведения успешного бизнеса, которой часто пренебрегают.

— Очень часто положение об интеллектуальной собственности абсолютно типичное: «все, что происходит с вами на работе, это интеллектуальная собственность компании, и вы не должны ее нигде разглашать». Кроме того, что чаще всего там написаны общие фразы, там отсутствует процедура ознакомления с этой политиков, - отметила глава секретариата UNIC Гаяне Каракашян.

Помимо этого, все сошлись во мнении, что в последние годы в Украине образовался вакуум общения в бизнес среде и подобные семинары нужно проводить чаще.