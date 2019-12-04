Экс-вице-губернатор Кушнир назвал «депутатские деньги» политической коррупцией, которая нарушает права людей и Конституцию

Бывший заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир считает, что так называемые депутатские средства - это политическая коррупция, нарушающая законы и права людей.

Об этом он рассказал в своем интервью для «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее Александр Кушнир заявил, что понятия «депутатские деньги» не существует, после чего вместо них был утвержден список микропроектов области.

На вопрос о том, не было ли у него каких-то конфликтов с депутатами, ведь часто на комиссиях можно было слышать различные заявления и наблюдать конфликтные ситуации, Александр Кушнир отметил, что конфронтации с депутатским корпусом у него не было, однако есть разные видения по вопросам. А то, что кто-то некорректно выражался в его адрес, он связывает с желанием отдельных людей пропиариться.

Что касается того, почему средства предусмотренные на выполнение депутатами поручений избирателей заменили микропроектами, экс-чиновник отметил, что «депутатские средства» не являются законными.

— Я считаю, что та программа, которая называлась «депутатские средства» - это была прямая политическая коррупция, которая нарушает права людей и нарушает конституцию. Например, вы хотите стать депутатом областного совета. В следующем году у нас выборы. Вы – простой человек, который идет к людям и говорит, что он собирается делать. С другой стороны есть действующий депутат. Который получает 500 тысяч или миллион. Он идет и тратит их, на что хочет. Вы уже с ним не в равных условиях. А по выборному праву вы должны быть в одинаковых условиях, - заявил экс-чиновник.

Также он добавил, что у «депутатских» есть один нюанс: когда на государственном уровне утверждается программа социально-экономического развития, то регионы на ее основании выстраивают свои направления, а громады прописывать свои программы в соответствии с областными и в таком случае бюджетные средства используются эффективно.

— Когда утверждается общегосударственная программа, например, у нас развитие судостроения, машиностроения, понятно, что средства в государственном бюджете будут предусматриваться на эти направления. И для того, чтоб эффективно их использовать, города, области, у которых есть для себя предпосылки для того, чтоб это сделать, они будут у себя на это тратить деньги, - сообщил экс-зампред Николаевской ОГА.

— А когда это депутатские, то он (депутат, - ПН) пришел и отдал на то, что хочет. Проблем нет. Если ты депутат, ты должен обеспечивать развитие своей громады, конкретный. Мы можем взять любую – Новоодесского района, Арбузинского, Казанковского. Например, есть проблема питьевой воды. Для чего тебе депутатские? Выписывай программу: «Питьевая вода Николаевщины». Выписывай пункты, где в программе ты предусматриваешь на Казанковский район, Еланецкий, чтоб была вода. И она через бюджет идет на конкретную цель, на воду. Это нормальный механизм. Есть программа – пропишите ее, через бюджет реализовывайте, - добавил он.

На уточняющий вопрос как выделяются средства - в качестве субвенции, или заказчиком является облгосадминистрация Александр Кушнир сообщил, что «если по программе, можно определять, как хочешь, если идет между районами, лучше определять, как «надстройку», на уровне области. Если в пределах одной громады, то, конечно, проще субвенционно, спустить субвенцию на места для того, чтобы было меньше трансферов и они на месте рассчитаются».

— На самом деле это не критично, поскольку любая процедура закупки регулируется общенациональным законодательством. Тут проблем нет, все должны действовать в рамках закона, прокомментировал он.

При этом экс-чиновник добавил, что понятия «депутатские деньги» в Верховной Раде вообще не существует, так как есть сфера соцэконом развития - нардепы подавали свои заявки и потом докладывали о выполненных работах.

— Есть форма, которая будет общедоступной. Нет такого, что один депутат ближе, а второй депутат как будто ничего не делает. Какие депутатские? Это же не касса по выдаче средств. Как бы кто так не считал, не хотел. Есть микропроекты, что мешает? Депутат просто таким образом объединяется с желанием громады, то есть не только с ОТГ, с селами, селениями, районами, чтоб их слышал депутат. Почему? Потому что, когда они подают, они должны подавать соответственно программы и глава подает заявку. Второй механизм – мы приводим в нормальную отчетность. Нет такого, что пришли деньги, их выделили тому, этому. Есть программа. И специально, чтобы упростить, мы ее сделали по заявке, как делают на все гранты, то есть таким образом, когда наши села, районы подают заявки на областной бюджет, они учатся, как оформлять заявки на грантовые средства. И когда они доходят до грантовых средств, им дают заявку, они раскрывают ее и уже все понимают. Они в первый год пришли, подают заявки, - добавил он.

Что касается микропроектов, то по словам Александра Кушнира на момент их внедрения 99% состава областного совета были против них, однако когда проекты начали реализовываться всем стал ясен механизм действия микропроектов.

На уточняющий вопрос, была ли глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко на момент внедрения микропроектов согласна с таким подходом, чиновник комментировать отказался. А что касается, недавнего заявления Виктории Москаленко распределить неизрасходованные 10 миллионов гривен на депутатские, он отметил, что здесь уже нужно определятся самим депутатам.

— Я считаю, что есть десять, нет десяти… Знаете, когда начинаются такие разговоры, сразу начинаются политические разного рода манипуляции. Они где есть? В бюджете? Они, наверное, на что-то предусмотрены. Ну если найдутся 33 депутата, то проблемы нет, перераспределят. Вопрос же в том, что у нас сейчас вторая половина ноября. А бюджетный год заканчивается, по всем расходам 22-25 декабря сделают, это фактически месяц… Не знаю, - подытожил он.

Напомним, ранее журналист Екатерина Вовченко в своем блоге на "Преступности.НЕТ" писала, что вопрос увеличения суммы так называемых «депутатских денег» (официально – средств, предусмотренных в бюджете на выполнение депутатами поручений избирателей) вот уже который год становится предметом нешуточных баталий между депутатским корпусом Николаевского облсовета и исполнительной властью в лице облгосадминистрации.

В частности, в ходе рассмотрения вопросов о микропроектах, конфликты проходят регулярно. Еще летом депутаты Николаевского областного совета в очередной раз подняли вопрос о средствах, предусмотренных в бюджете на выполнение депутатами поручений избирателей («депутатские деньги»), возмутившись тем, что они используются для микропроектов, на которые, по словам депутатов, они не имеют влияния. Поскольку в вопросах микропроектов отчитывается Александр Кушнир, депутаты периодически с ним конфликтуют. К примеру, на одной из комиссий депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко решил «подарить» Александру Кушниру плавки для купания для того, чтоб открыть бассейн в Баштанке. Этот же депутат поссорился и с заместителем главы облсовета Андреем Кротовым из-за того, что по его просьбе будут выделены средства на закупку воланов для бадминтона для николаевских спортсменов. В ходе ссоры депутат пообещал привести к Кротову борцов, которые "открутят ему голову".

Как известно, 3 декабря, в Николаевском областном совете должна была пройти 30-я внеочередная сессия областного совета, однако из-за маленького количества депутата заседание даже не открыли. На сессии должны были обсуждать внесение изменений в бюджет, в том числе, и выделение субвенций всем депутатам в размере 200 тысяч гривен каждому.

При этом, глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что так называемые «депутатские» деньги, то есть, средства, выделяемые депутатам на выполнение ими поручений избирателей, незаконны, а депутаты за них ничего не сделают.