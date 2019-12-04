Кабмин согласовал кандидатуру экс-руководителя николаевской налоговой на должность первого замглавы Кировоградской ОГА

Кабинет министров на своем заседании в среду, 4 декабря, согласовал кандидатуру Игоря Кузьмина на должность первого заместителя главы Кировоградской облгосадминистрации.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Новый первый вице-губернатор Кировоградской области Игорь Кузьмин до последнего времени работал в налоговой Херсонской области начальником управления налогов и сборов физлиц», – написал Гончаренко.

Как известно, Кировоградскую ОГА возглавляет Андрей Балонь. Он был назначен Владимиром Зеленским на эту должность 11 ноября. До этого он работал заместителем главы Херсонской ОГА.

Стоит отметить, что Игорь Кузьмин в свое время был советником и.о. главы Николаевского областного совета и экспертом Офиса реформ на Николаевщине. Также работал в финотделе Николаевской ОГА, в николаевской и херсонской налоговых.

В августе 2015 года был назначен заместителем главы ГУ ГФС в Николаевской области. А уже в ноябре был назначен исполняющим обязанности начальника ведомства. Однако спустя восемь месяцев написал заявление об увольнении. Причиной ухода Кузьмина по собственному желанию стало то, что тогдашний глава ГФС Роман Насиров так и не назначил его руководителем ведомства без приставки «и.о.».

Напомним, в феврале 2019 года полковник полиции в отставке из Николаева Вадим Филашкин был назначен заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.