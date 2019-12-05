На рождественские и новогодние праздники назначили дополнительные поезда «Николаев-Киев»

На новогодние и рождественские праздники «Укрзалізниця» назначила 19 дополнительных поездов в популярных направлениях, в том числе из Николаева в Киев и обратно.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Поезд №161/162 Киев-Николаев будет отправляться из Киева 21, 23, 25, 29 декабря, 3, 9, 13 января, а из Николаева 20, 22, 24, 28 декабря и 2, 8, 12 января.

Отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:40. Отправление из Николаева в 22:13, прибытие в Киев в 12:32.

Напомним, ранее сообщалось, что на новогодние и рождественские праздники «Укрзалізниця» добавила шесть дополнительных поездов.