Николаевские военнослужащие не стали возлагать цветы к памятнику, пока рядом стоял букет в виде звезды

В среду, 4 декабря, из зоны ООС в Николаев вернулись николаевские морпехи и артиллеристы. Во время возложения цветов военнослужащие отказались подходить к памятнику, пока там был букет в виде красной звезды.

Об этом пишет интернет-журнал NikLife.

Пройдя торжественным шествием по центру города, военнослужащие 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского остановились у мемориала в честь героев-ольшанцев. Там они почтили павших за Украину бойцов минутой молчания и возложением цветов.

Однако, присутствующих смутил букет в виде красной звезды, который стоял возле памятника. Из-за него колонна чуть меньше получаса стояла рядом и не подходила к мемориалу. Лишь только после того, как один из бойцов по поручению руководства убрал «звезду» в «невидимую зону» (за памятник), вернувшиеся с фронта военнослужащие возложили свои цветы.

После этого все участники мероприятия отправились в театр, где представители местного самоуправления вручали им награды, медали и сертификаты на жилье.

При этом, через какое-то время после того, как все разошлись, «красная звезда» вернулась на прежнее место.