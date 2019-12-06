Мэрия призвала николаевцев принести ненужную одежду в соцслужбу – вещи обещают отдать нуждающимся людям

В Николаеве мэрии проводит сбор вещей, бывших в употреблении, для дальнейшей передачи людям, оказавшимся в трудном материальном положении.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

«Одинокие граждане с инвалидностью, пенсионеры, ветераны войны, лишенные попечения близких, лица без определенного места жительства нуждаются в помощи и заботе общества. Ваши вещи, гуманитарную помощь в виде одежды, обуви, постельного белья, полотенец, других вещей принимают в отделениях городского территориального центра социального обслуживания по адресам:

Заводской район – улица Кузнецкая, 1/3, телефон 47-71-22; Ингульский район – улица 12-я Продольная, 50-А, телефон 64-93-30; Корабельный район, улица Металлургов, 8/4, телефон 64-59-98; Центральный район, улица Шевченко, 19А, телефон 47-59-93», - сообщили в мэрии.

Напомним, ранее николаевцев призвали не быть равнодушными и сообщить бездомным, как добраться до пунктов питания.