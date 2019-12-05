В Николаеве заработал светофор на пересечении Московской и Большой Морской

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2486 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1491)   

В Николаеве 5 декабря заработал светофор на пересечении улиц Московской и Большой Морской.

Об этом сообщили в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Светофор установили по поручению мэра Александра Сенкевича после многочисленных обращений граждан.

«Сложная транспортная развязка в центре города приводила к большому количеству ДТП на данном отрезке дороги, и пешеходам было сложно пересечь проезжую часть. Сейчас на данном перекрестке продолжается реконструкция тротуара, который в ближайшее время вымостят плиткой», - отмечено в сообщении.

Также светофоры должны заработать еще по трем адресам: пересечение проспекта Богоявленского и улицы Парковой (Олейника); Проспект Героев Украины, 60 и пересечение улиц Троицкая и Новозаводская.

Напомним, ранее в Николаеве установили светофор на пересечении проспекта Мира и 1-й Линии - эта мера призвана сделать данный участок дороги менее аварийно опасным.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество