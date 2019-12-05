В Николаеве неизвестный заявил о якобы заминировании всех детских садов – родителей просят забрать детей

В Николаеве 5 декабря аноним сообщил в службу спасения, что якобы заминированы все городские детские сады.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

На электронную почту николаевских спасателей (ГСЧС Украины в Николаевской области) пришло сообщение, в котором говорилось о «заминировании» детских садов. Там была всего одна фраза «Внимание, все детские сады заминированы».

В связи с этим спасатели инициируют эвакуацию детей и собираются проверить детские сады на взрывоопасные предметы.

В родительских группах в социальных сетях николаевцы просят срочно забрать детей из детсадов.

Отметим, что к примеру, в детском саду №115 на улице Никольской сообщение о якобы заминировании не привело к панике. Большинство детей уже забрали родители, оставшихся детей вывели на прогулку.

Напомним, что ранее в Николаеве уже была волна сообщений о якобы заминировании различных учреждений, от больниц до университетов. Тогда же сообщали о ложном заминировании детских садов. Ни в одном случае сообщение о заминировании не подтвердилось.

Ранее уже бывший заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.