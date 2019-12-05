Сотрудники николаевского порта «Ольвия», которые перешли в профсоюз работников НМТП, провели первое собрание и выбрали новое руководство

В четверг, 5 декабря, в ДК «Металлургов» состоялось первое профсоюзное собрание сотрудников Николаевского порта «Ольвия», перешедших в профсоюз работников морского транспорта Николаевского морского торгового порта, председателем которого является Павел Прокопенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На сегодняшнем собрании присутствовало около 70 сотрудников порта «Ольвия» из 90, которые перешли в профсоюз НМТП по причине того, что их не устраивали действия руководства. В частности, по словам работников, их проблемами никто не занимался и не защищал их интересы, также в полной мере не выполнялся коллективный договор, кроме этого не устраивало рабочих несистемная оплата труда и неравенство в зарплатах, к примеру, обычные работники получали по 12 тысяч, начальники по 150 тысяч, а руководство более 200 тысяч гривен.

— У нас есть требования по работе, по нарядам, по отношению. Мы не хотим с этим руководством работать, мы хотим их отставки, - заявляли сотрудники порта «Ольвия».

Павел Прокопенко

Глава профсоюза НМТП Павел Прокопенко отметил, что профсоюз НМТП принял к себе 90 человек, чтобы трудовые и социальные права работников не нарушались.

— Мы по мере необходимости и в рамках законов будем отстаивать ваши трудовые права. Мы отправили вам наш устав, чтобы вы с ним ознакомились. Мы официально запросим у администрации ваш коллективный договор, напишем им письмо с вашими фамилиями, поставим в известность, что теперь вы являетесь членами нашего профсоюза и находитесь под нашей защитой, - сообщил Прокопенко.

Сотрудники уже написали заявление о вступлении в профсоюз НМТП и заявление об отчислении 1% с заработной платы на деятельность профкома. При этом, Павел Прокопенко отметил, что главной задачей является то, чтобы администрация «Ольвии» согласилась выплачивать до 10% от фонда оплаты труда на культурно-оздоровительную работу профсоюза и защиты работников, что предусмотрено колдоговором.

Также на собрании выбрали главу цеховой организации, ее заместителя, секретаря и человека, который будет вести протокол всех собраний, которые решили проводить раз в неделю, пока ситуация не изменится к лучшему.

Кроме того, чтобы решить проблемы, работники предлагали прибегнуть к радикальным методам: устраивать забастовки на работе, перекрывать дороги, а также написать всем 90 сотрудникам заявление об увольнении. Но Павел Прокопенко убедил рабочих в том, что лучше не прибегать к таким методам, а просто работать и выполнять возложенные на них задачи, а также посоветовал им всем сплотиться и сообща решать проблемы.

Напомним, ранее председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник встретился с коллективом ГП «Стивидорная компания «Ольвия», где сложилась напряженная ситуация между работниками и руководством.

Как известно, больше года обсуждается вопрос о передачи порта «Ольвия» в концессию. В частности, летом 2018 года в АМПУ этот вопрос обсуждали с фирмой из Катара. А в Николаеве в городском совете и в облгосадминистрации состоялась презентация технико-экономического обоснования концессии государственного предприятия «Стивидорная компания Ольвия». В министерстве инфраструктуры тогда называли размер инвестиции в 2,5 миллиона долларов США, которые планировалсь направить на обустройство нового железнодорожного проезда в порт.

Позже Кабинет министров Украины передал николаевскую «Стивидорную компанию Ольвия» (бывший спецпорт «Октябрьск») из сферы управления Министерства инфраструктуры в сферу государственного концерна «Укроборонпром».

9 сентября 2019 года депутаты на сессии Николаевского горсовета решили обратиться к Кабинету министров Украины и Президенту Украины с просьбой передать в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса СК «Ольвия».

А в октябре этого года Министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионного конкурса по передаче в концессию имущества «Стивидорная компания «Ольвия».