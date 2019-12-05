За год с «Николаевоблтеплоэнерго» уволилось 102 работника - предприятие просит финпомощи, чтобы закрыть долги по зарплатам за 2,5 месяца

С ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» из-за проблемного финансового положения за год уволилось 102 сотрудника.
Об этом в четверг, 5 декабря, в ходе пресс-конференции сообщил директора КП Николай Логвинов, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, директор предприятия сообщил, что финансовая проблема на предприятии возникла еще в 2013 году, тогда в последний раз корректировался тариф и в нем был забит заработный фонд.
— Сегодня, кассовый разрыв только по ноябрю - 12 миллионов гривен. Это говорит о том, что мы выработали продукции на 64 миллиона. Из них 6,4 миллиона гривен мы рассчитываем получить от бюджетной сферы, а фонд оплаты труда у нас 11,5 миллионов гривен. Сюда же стоит прибавить расходы по электроэнергии - 4 миллиона И это вина не предприятия, а законодательной базы, которая сформировалась на территории нашего государства. Мы лицензиаты НКРЭКП, они устанавливают нам тариф. Он в последние годы является политически заангажированным, - отметил Николай Логвинов.
Также он отметил, что на 2019 год в финплане было заложено 60 миллионов гривен от города предприятию, однако из них выделили только 47 миллионов. И из-за того, что недостающие средства дают частями и часто затягивают принятие соответствующих решений, на сегодняшний день пеня и штрафы составляют порядка 10 миллионов гривен – около 5 миллионов налоговая и до 4 миллионов «Николаевоблэнерго».
По словам директора «Николаевоблтеплоэнерго», на предприятии работает 940 человек, и уже два месяца им не выплачивают зарплату, как только горсовет выделяет деньги, то какие-то 10% людям выплачивают, однако это не сильно меняет ситуацию.
— С 1 января 2019 года с предприятия уволилось 102 человека, за октябрь – 16 человек. Зарплаты сотрудники получали стабильно до мая, а потом деньги закончились... Нам необходимо 16 миллионов гривен, это то, что минимально позволит закрыть задолженность по зарплате за два с половиной месяца, это без учета налогов. Общая сумма с налогами – 23 миллиона гривен, - сообщил Николай Логвинов.
Что касается вопроса пересмотра тарифа, то директор предприятия сообщил, что они неоднократно подавали свои предложения НКРЭКП и во второй половине декабря должно состояться заседание по этому вопросу.
Председатель профкома предприятия Татьяна Кистина отметила, что работники хоть и не настроены на радикальные методы – пикеты и забастовки, но «настроение у них не новогоднее».
— Мы надеемся, что депутаты нас услышат и поймут, - отметила она.
На уточняющий вопрос, какая зарплата у директора КП, Николай Логвинов сообщил, что он получает 51 тысячу гривен с учетом налогов. Согласно отраслевому договору это минимальная зарплата для директора такого предприятия. При этом он отметил, что свою зарплату он получает либо со всеми, либо в последнюю очередь.
Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги. Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат. 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.
В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению. В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.
При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.
В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не состоялось. При этом, члены комиссии по вопросам бюджета проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго».
21 октября депутаты Николаевского горсовета выделили облтеплоэнерго ₴19,8 миллионов на погашение долгов.
В частности, КП «Николаевоблтеплоэнерго» до 15 декабря должен выплатить Мировому банку 10 миллионов гривен по кредиту.
Поэтому, «Николаевоблтеплоэнерго» просит выделить еще ₴16 миллионов на погашение долгов.