За год с «Николаевоблтеплоэнерго» уволилось 102 работника - предприятие просит финпомощи, чтобы закрыть долги по зарплатам за 2,5 месяца

С ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» из-за проблемного финансового положения за год уволилось 102 сотрудника.

Об этом в четверг, 5 декабря, в ходе пресс-конференции сообщил директора КП Николай Логвинов, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, директор предприятия сообщил, что финансовая проблема на предприятии возникла еще в 2013 году, тогда в последний раз корректировался тариф и в нем был забит заработный фонд.

— Сегодня, кассовый разрыв только по ноябрю - 12 миллионов гривен. Это говорит о том, что мы выработали продукции на 64 миллиона. Из них 6,4 миллиона гривен мы рассчитываем получить от бюджетной сферы, а фонд оплаты труда у нас 11,5 миллионов гривен. Сюда же стоит прибавить расходы по электроэнергии - 4 миллиона И это вина не предприятия, а законодательной базы, которая сформировалась на территории нашего государства. Мы лицензиаты НКРЭКП, они устанавливают нам тариф. Он в последние годы является политически заангажированным, - отметил Николай Логвинов.

Также он отметил, что на 2019 год в финплане было заложено 60 миллионов гривен от города предприятию, однако из них выделили только 47 миллионов. И из-за того, что недостающие средства дают частями и часто затягивают принятие соответствующих решений, на сегодняшний день пеня и штрафы составляют порядка 10 миллионов гривен – около 5 миллионов налоговая и до 4 миллионов «Николаевоблэнерго».

По словам директора «Николаевоблтеплоэнерго», на предприятии работает 940 человек, и уже два месяца им не выплачивают зарплату, как только горсовет выделяет деньги, то какие-то 10% людям выплачивают, однако это не сильно меняет ситуацию.

— С 1 января 2019 года с предприятия уволилось 102 человека, за октябрь – 16 человек. Зарплаты сотрудники получали стабильно до мая, а потом деньги закончились... Нам необходимо 16 миллионов гривен, это то, что минимально позволит закрыть задолженность по зарплате за два с половиной месяца, это без учета налогов. Общая сумма с налогами – 23 миллиона гривен, - сообщил Николай Логвинов.

Что касается вопроса пересмотра тарифа, то директор предприятия сообщил, что они неоднократно подавали свои предложения НКРЭКП и во второй половине декабря должно состояться заседание по этому вопросу.

Председатель профкома предприятия Татьяна Кистина отметила, что работники хоть и не настроены на радикальные методы – пикеты и забастовки, но «настроение у них не новогоднее».

— Мы надеемся, что депутаты нас услышат и поймут, - отметила она.

На уточняющий вопрос, какая зарплата у директора КП, Николай Логвинов сообщил, что он получает 51 тысячу гривен с учетом налогов. Согласно отраслевому договору это минимальная зарплата для директора такого предприятия. При этом он отметил, что свою зарплату он получает либо со всеми, либо в последнюю очередь.