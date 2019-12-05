Директор «Николаевоблтеплоэнерго» заявил, что взял депутата горсовета Копейку себе в замы на испытательный срок

Депутат Николаевского горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Игорь Копейка стал заместителем директора на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» так как он из самой большой фракции, которая постоянно критикует предприятие.

Об этом в четверг, 5 декабря, рассказал директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Ранее сообщалось, что в кулуарах городского совета готовы были выделить ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» необходимую сумму для погашения долгов, только в случае назначения депутата Игоря Копейки на должность замдиректора КП. Спустя некоторое время стало известно, что Николай Логвинов таки назначил себе в заместители депутата от фракции «Оппоблока» Игоря Копейку.

— Игоря Копейку я не брал с точки зрения переговорщика с депутатским корпусом - я сам с ними могу поговорить. Я его брал с точки зрения, что это руководитель самой большой фракции, которая постоянно нас критикует, говорит что у нас нет стратегии, и у него (Игоря Копейки, - ПН) сейчас есть шанс показать это не на словах, а на деле. Потому что говорить – всегда просто, а разобраться в ситуации и понять откуда возникли проблемы и дать пути решения – требует знания и опыта. Он на испытательном сроке. У него есть время доказать, что это были не пустые слова, что это можно сделать, - отметил директор облтеплоэнерго.

Николай Логвинов На уточняющий вопрос, поступали ли уже какие-то предложения и идеи от депутата Игоря Копейки Логвинов отметил, что «только за месяц работу невозможно сделать — нужно жить на этом предприятии».

— Я тут работаю уже третий год и еще много не знаю, это предприятие уникальное. Я надеюсь, что Игорь Николаевич побыв здесь поймет, что нельзя голословно что-то говорить, нужно сначала разобраться в вопросе, - подытожил Логвинов.

Напомним, что 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.

В июле прокурор Николаевской области Тарас Дунас также заявил, что фигурантам этого производства вручили еще одно подозрение по трем эпизодам, связанным с ремонтом коммимущества.

Как известно, в сентябре 2018 года в прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования этого производства и о направлении обвинительного акта в суд. 7 ноября 2018 года коллегия судей собралась для проведения подготовительного заседания, но оно не состоялось из-за неявки одного из адвокатов. Также подобные срывы заседаний происходили уже и в этом году.

В частности, в Заводском районном суде Николаева в очередной раз не смогли провести подготовительное заседание по делу хищения бюджетных средств организованной преступной группой, в чем обвиняют депутата горсовета Игоря Копейку, его сына, помощника и двух предпринимателей.