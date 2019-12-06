Новый бронекатер ВМС Украины назвали в честь родного города погибшего морского пехотинца

В Одессе 5 декабря прошла торжественная церемония присвоения имени новому малому бронированному артиллерийскому картеру типа «Гюрза-М».

Об этом сообщает «Думская».

Катер с бортовым номером Р-180 будет называться «Костополь» – в честь города в Ровенской области, где родился морской пехотинец Алексей Кондратюк, погибший в марте 2017 года на фронте российско-украинской войны.

Командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко вручил командиру МБАКа памятную табличку с этой информацией. Седьмая по счету «Гюрза» немного отличается от своих предшественниц. Командир катера рассказал, что на нем существенно улучшено радиоэлектронное оборудование.

Известно, что на «Костополе», кроме РЛС, которая позволяет отслеживать воздушную и надводную обстановку, установлена гидроаккустическая станция немецкого производства для обнаружения подводных целей. С ее помощью, в частности, можно бороться с подводными диверсантами. Также катер вооружат неуправляемыми ракетами.

На церемонии присутствовала супруга погибшего морпеха с его маленьким сыном, а также мэр Костополя, который вручил экипажу икону из янтаря и книги об этом украинском городке. Игорь Воронченко отметил, что 75 военнослужащих ВМСУ погибли на востоке, защищая нашу страну.

Матрос Кондратюк служил в 501-м отдельном батальоне морской пехоты в Бердянске. В 2017 году он погиб возле села Водяное на фронте, ему был 21 год. Он погиб из-за разрыва мины, тогда же смертельные ранения получил сержант Леонид Галайчук. Напомним, что ранее Алексея Кондратюка посмертно наградили орденом «За мужество» ІІІ степени.