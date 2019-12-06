Остается проложить сам дюкер, – Коренев заявил, что подрядчик заканчивает первый этап строительства водопровода в Варваровку

архивное фото с места работ Директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев сообщил, что первый этап работ по строительству водопровода в микрорайоне Варваровка подрядчик завершит уже на следующей неделе и в следующем году остается только проложить сам дюкер по дну реки.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— На следующей неделе мы уже закончим первый этап работ в полном объеме. То есть мы планировали реализовать два кольца водопровода по микрорайону Варваровка, то есть всю приемную часть из-под дна реки. Уже все инженерные сети мы проложили в Варваровке, сейчас еще достраиваются водопроводные колодцы. Все это уже на следующей неделе должно быть законченно и фактически подрядчик уже выходит из микрорайона, остается только проложить сам дюкер по дну реки. Это уже планы на следующий год. Мы запланировали финансирование, хотим привлечь государственное финансирование, но если нет, то будем просить депутатов, – рассказал Сергей Коренев.

Ранее мы сообщали, что дюкер в Варваровку за ₴73,8 миллиона может построить николаевская фирма ООО «ВиК Технологии», которая в 2017 году предлагала сделать это за вдвое меньшую сумму. А именно, в марте 2017 года в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо было 38 миллионов гривен (15 миллионов на строительство новых магистральных сетей и 23 миллиона гривен на дюкер). Разработчиком являлись те же «ВиК Технологии».

Позже, директор фирмы «ВиК Технологии» Александр Жак, с которой департамент ЖКХ Николаевского горсовета может заключить договор на строительство дюкера через реку Южный Буг заявил, что в 2017 году названная сумма в 38 миллионов гривен была лишь прогнозом, но конкретных расчетов у фирмы не было.

В сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета 13 сентября заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.

Как известно, в начале октября в Николаеве уже приступили к земляным работам в раках проекта строительства дюкера через реку Южный Буг в Варваровку.

При этом, депутат горсовета Игорь Дятлов раскритиковал мэра Николаева Александра Сенкевича и директора ДЖКХ Сергея Коренева за то, что в Варваровке остановились работы по строительству водопровода.

После этого заявления мы побывали на месте работ, где выяснилось, что уже уложено порядка 5,5 километров труб из 7 километров, запланированных на этот год.

Также николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали средства субвенции из Государственного бюджета, из-за чего остановлены работы по прокладке дюкера в Варваровке. А директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что проект по прокладке дюкера в Варваровке уже невозможно остановить, поэтому на него необходимо найти финансирование.