Президент Зеленский встретился с бывшими студентами, которые в 2013 году вышли на Евромайдан

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прежними студентами, которые были организаторами Евромайдана и пострадали в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Владимир Зеленский поблагодарил присутствующих за то, что они откликнулись на его предложение встретиться, и подчеркнул, что для него это большая честь.

– Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь, – сказал Владимир Зеленский.

Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны. Он отметил, что хотел бы услышать от участников встречи их видение развития украинского государства и узнать о сферах, в которых они могли бы хотели сотрудничать.

– Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы – общественность. Вам мы можем доверять, – сказал Глава государства.

Присутствующие рассказали Владимиру Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства. Обсуждали, как события конца 2013 года - начале 2014 года изменили Украины.

– Что изменилось после событий 2013? Прежде всего изменились мы. И этого никто у нас отнять не сможет. Это внутреннее ощущение свободы и уверенность, что голос каждого из нас важен, – сказал один из участников Евромайдана, отметив, что теперь каждый может свободно выражать свои мысли, путешествовать по Европе, общаться на украинском языке, а страна имеет независимую церковь и обеспеченную армию.

– Мы вышли потому, что считали, что нас разворачивают в сторону бесправия, когда права человека ничего не значат в Украине, и в объятия Таможенного союза... Каждый из здесь присутствующих на какой-то процент состоит из событий Майдана. И эту часть себя очень не хочется менять. Очень не хочется, чтобы у нас было так, как до Майдана. Хочется перемен, и мы все готовы прилагать к этому усилия, – добавила другая участница тех событий.

Участники встречи также рассказали, чем занимаются сейчас. Некоторые из присутствующих стали защитниками Украины и провели на фронте несколько лет. Другие начали оказывать волонтерскую помощь и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами. Некоторые работают в сфере образования, науки и тому подобное. Каждый из присутствующих высказал свои предложения по развитию государства.

В частности, подчеркивалась необходимость разработки законодательства, которое дало бы больше возможностей ветеранам реализовать себя в органах власти, в других сферах жизнедеятельности страны после службы в зоне боевых действий.

Отдельно акцентировалось внимание на вопросе защиты активистов и тех, кто отстаивает права людей, общин, выступает в защиту экологии. Также прозвучало предложение расширить действие закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции» в защиту активистов.

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников Евромайдана.

– Для вас дела Майдана – это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть – чтобы они сидели, – подчеркнул Президент.

Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем.

– Мы хотим поставить точку в этом деле, – сказал Владимир Зеленский.

В завершение участники встречи подарили Президенту часть одного из памятников Ленину, который был свергнут во времена Революции Достоинства.

Они также выразили слова поддержки Главе государства накануне саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря и повязали на запястье Главе государства ленту в национальных цветах – такую, как носили участники Евромайдана.

Присутствующие призвали Президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе «под дулами автоматов» и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок национальным суверенитетом. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы.

– Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже жизни. И наши ребята на фронте это показали, – сказали молодые активисты.

Президент поблагодарил за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которые в ноябре 2013 года вышли на Евромайдан и были избиты сотрудниками спецподразделения «Беркут».