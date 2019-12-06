Магазин верхней одежды STARDUST дарит -20% к 2020 году на любую норковую шубу

В преддверие зимних праздников все ждут подарки. Поэтому магазин верхней одежды STARDUST решил порадовать всех скидкой 20% при покупке любой норковой шубы.

STARDUST – является отечественным производителем, который уже около 20 лет работает с лучшим мехом мира, это норка аукционов KOPENHAGEN FUR высшей категории Purple, а также сeсевероамериканская норка NAFA и BLACKGLAMA.

Акция будет действовать до 31 декабря 2019 года включительно.

Не отказывайте себе в удовольствии приобрести по-настоящему качественное меховое изделие по очень выгодной цене и при этом осуществить свою мечту либо мечту близкого вам человека.

Магазин STARDUST открыт для Вас ежедневно с 11.00 - 20.00 по адресу ул. Никольская 52/1 (угол Соборная/Никольская)/

Nел. +38 095 093 51 84, +38 097 093 27 84

www.stardust.net.ua

Instagram: stardust_fur

Facebook: stardust.fur.mk