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Магазин верхней одежды STARDUST дарит -20% к 2020 году на любую норковую шубу

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В преддверие зимних праздников все ждут подарки. Поэтому магазин верхней одежды STARDUST решил порадовать всех скидкой 20% при покупке любой норковой шубы.

STARDUST – является  отечественным производителем, который уже около 20 лет работает с лучшим мехом мира, это норка аукционов KOPENHAGEN FUR высшей категории Purple, а также сeсевероамериканская  норка NAFA и BLACKGLAMA.

Акция будет действовать до 31 декабря 2019 года включительно.

Не отказывайте себе в удовольствии приобрести по-настоящему качественное меховое изделие по очень выгодной цене и при этом осуществить свою мечту либо мечту близкого вам человека.

Магазин  STARDUST открыт  для  Вас  ежедневно  с  11.00 - 20.00  по  адресу  ул. Никольская  52/1 (угол Соборная/Никольская)/ 

Nел. +38 095 093 51 84, +38 097 093 27 84

www.stardust.net.ua
Instagram: stardust_fur
Facebook: stardust.fur.mk

Анатолий Чубаченко

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