«Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине?»: после Скабеевой Зеленскому позвонил российский пранкер

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Алексей Столяров, более известный как пранкер «Лексус», якобы позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Пранкер опубликовал 30-секундный отрывок «разговора», пообещав сообщить подробности позже.

– Алё, Кремль на проводе, – начал разговор пранкер.

– Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил. Так а что вы хотите?, – спросил человек с голосом похожим на голос Президента Украины.

– Чтобы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ.

– Ну, у нас смотри… Я тогда проведу вечер… Слава Украине. Как надо отвечать, когда мы говорим: «Слава Украине?» - прозвучало в ответ, а после этой фразы запись оборвалась.

Как известно, недавно скандальная ведущая российского телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева заявила, что дозвонилась на мобильный телефон якобы Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Скабеевой, это «сенсационно», что ей удалось дозвониться Зеленскому. 

Тарас Леонтян

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русскийобщество