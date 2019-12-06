«Как надо отвечать, когда мы говорим «Слава Украине?»: после Скабеевой Зеленскому позвонил российский пранкер

Алексей Столяров, более известный как пранкер «Лексус», якобы позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Пранкер опубликовал 30-секундный отрывок «разговора», пообещав сообщить подробности позже.
– Алё, Кремль на проводе, – начал разговор пранкер.
– Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил. Так а что вы хотите?, – спросил человек с голосом похожим на голос Президента Украины.
– Чтобы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ.
– Ну, у нас смотри… Я тогда проведу вечер… Слава Украине. Как надо отвечать, когда мы говорим: «Слава Украине?» - прозвучало в ответ, а после этой фразы запись оборвалась.
Как известно, недавно скандальная ведущая российского телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева заявила, что дозвонилась на мобильный телефон якобы Президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Скабеевой, это «сенсационно», что ей удалось дозвониться Зеленскому.