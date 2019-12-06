Социализированным собакам и щенкам с николаевского «Центра защиты животных» ищут хозяев

На николаевском коммунальном предприятии «Центр защиты животных» более 30 собак ищут дом.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее на КП заявили о недостатке средств на корма животным на начало следующего года и блокировки работы на определенное время из-за того, что депутаты не принимают программу обращения с животными, предложенную Центром.

В ходе общения с директором предприятия Александром Голобродским, тот сообщил, что содержать животных центр сможет до 20-25 декабря.

- Я через вас обращаюсь ко всем волонтерам с просьбой – у нас там порядка 30 с лишним животных, которые социализированы, которые находятся в секторе на пристройство. Я очень прошу найти им хозяев, - сказал он.

В то же время фотографии животных с КП ЦЗЖ разместили и на странице Поиск любящих хозяев малышам и на самом предприятии в Facebook.

Напомним, что в период с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» применило эвтаназию к 212 собакам, отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, 275 вернули на улицы, а к 204 собакам применили эвтаназию. У 57 из них подозревали бешенство.