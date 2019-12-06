САД продолжает проводить ремонтные работы на трассе Н-11 - водителей просят быть внимательными

На автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог) проводится текущий средний ремонт.

Об этом сообщают в пресс-службе САД в Николаевской области

Так, на отрезках км274 + 010-км274 + 810 и км271 + 720-км272 + 510 (около села Марьяновка) в рамках текущего среднего ремонта подрядчики устроили регенерацию и продолжают устройства нижнего слоя дорожного покрытия (выравнивающего слоя из горячего асфальтобетона).

Заказанные Службой автодорог ремонтные работы контролируются работниками отдела качества и лаборатории САД.

«Служба автомобильных дорог в Николаевской области призывает водителей быть максимально внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения, обращать внимание на предупредительные знаки, особенно в местах проведения дорожных работ», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевская САД подписала договор с белорусской фирмой на текущий ремонт еще пяти километров трассы Н-11 за ₴117 миллионов.