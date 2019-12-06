Замглавреда Cosmopolitan Ukraine написала саркастический пост о похоронах погибшего Героя Украины - после шквала возмущений её уволили

Cosmopolitan Ukraine уволил заместителя главреда Евгению Плихину, которая написала саркастический пост о похоронах погибшего Героя Украины.

Об этом пишет NikLife. Напомним, ранее сообщалось, что двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря в зоне проведения Операции объединенных сил при выполнении боевого задания. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно. «Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мысли. Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 г. наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной - она оставляет должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan», – говорится в сообщении Cosmopolitan Ukraine. В компании Cosmopolitan отметили, что безоговорочно находятся на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета. «Выражаем поддержку героям, которые защищают Украину, и чтим светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее», – говорится в сообщении.

Ранее соцсети эмоционально отреагировали на высказывания Евгении Плихиной, где она написала саркастический пост о похоронах подполковника ЦСО СБУ «Альфа». Пользователей соцсетей возмутили слова Плихиной:

«А что, людей еще принято прятать помпезно? Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу - толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушили музыку, смотрю - лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась - марш. Погребальный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что лопаются. Гвоздики, вся атрибутика».

Так она описала свои мысли в момент, когда находилась в похоронной процессии: «Устроили здесь языческий обряд, сейчас дядю, которому не так уж важно, в дубе он, или в сосне, по всему Киеву поносят и будут обедать».

При этом она пыталась пошутить, что выйдя из машины посочувствовала чужой потере, а тот кому она адресовала сочувствие оказался курьером, который проходил мимо. После шквала возмущения редактор удалила свой сообщение в Facebook и принесла извинения.

Однако на страницы девушки и ее матери, которая также извинилась, продолжили поступать сообщения с оскорблениями и угрозами. Также пользователи сети писали жалобы на странице главреда журнала. После увольнения Плихиной, они начали обвинять главного редактора Александру Буринскую в том, что та поставила лайк под записью подчиненной и требовать и её увольнения.

Ранее избранный нардеп от «Слуги народа» оскорбил журналистку, назвав ее «тупой овцой».