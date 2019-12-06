По встречной на «красный»: В Николаеве водитель на «Audi» серьезно нарушил ПДД

Скриншот видео В Николаеве на проспекте Героев Украины водитель автомобиля «Audi» на «красный» сигнал светофора проехал перекресток, выехав на встречную полосу движения через двойную сплошную.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Инцидент произошел утром 5 декабря на пересечении проспекта Героев Украины и остановки общественного транспорта «Ателье».

На видео можно заметить, как автомобили по обеим сторонам движения остановились на «красный» сигнал светофора в ожидании разрешающего. При этом в какой-то момент на встречную полосу движения выезжает серый «Audi», когда все еще «красный», пересекая при этом двойную сплошную, и проезжает перекресток, пока все другие транспортные средства стоят. Таким образом, водитель кроссовера нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

Напомним, как в Николаеве водитель «BMW» проехал на красный свет и едва не спровоцировал аварию.