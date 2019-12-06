Очаковскому морскому центру спецопераций Президент присвоил имя кошевого атамана Головатого

По случаю Дня Вооруженных сил Украины Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 73-му морскому центру спецопераций имя кошевого атамана Антина Головатого.

Ленту с почетным наименованием Глава государства вручил командиру Центра, капитану 1-го ранга Юрий Сидоренко в пятницу, 6 декабря.

Мероприятие состоялось в зоне проведения ООС. Прямую трансляцию вел Офис Президента Украины.

Справка

73-й морской Центр специальных операций – часть специальной разведки Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, создана на базе бывшей седьмой отдельной бригады СПО ВМС Украины. Базируется в городе Очаков Николаевской области в воинской части №1594.

Данное подразделение, основанное более 60 лет назад, является элитным в Вооруженных Силах Украины и предназначено для проведения разведывательных мероприятий; осуществления диверсий; минирования и разминирования; захвата объектов, в том числе и кораблей противника.

Два предыдущих командира 73-го морского Центра специальных операций погибли в зоне АТО во время выполнения боевых заданий.

Так, в августе 2014 год в боях с террористами на востоке Украины погиб капитан первого ранга Алексей Зинченко. А в январе 2015 года прикрывая своих телом троих бойцов получил смертельные ранения капитан первого ранга Юрий Олефиренко. Также в боях с боевиками погибли матрос Центра Евгений Корнафель, капитаном 2 ранга Валентин Заграничный.