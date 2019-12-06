В Доманевке местные жители протестовали против «фермерского беспредела»

В пятницу утром, 5 декабря, несколько десятков жителей Доманевки вышли на пикет против действий владелицы фермерских хозяйств «Орфей» и «Алмаз» Ирины Зори.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил депутат Николаевского облсовета Игорь Ивануна.

По его словам, люди вышли, чтобы привлечь внимание к ситуации, которая развернулась вокруг их земельных участков.

– Собственники земельных участков возмущены подделкой документов о продлении аренды на их земли! И настроены радикально в отношении этого фермера. Также они на митинге дали понять, что это их земли и обрабатывать их будут сами, – отметил Игорь Ивануна.

Участники митинга держал в руках плакаты «Мы не рабы», «Подделка документов тебя не спасет», «Зориха, не трогай землю. Это наша собственность». По словам людей, обманным путем Ирина Зоря, пользуясь их сложными жизненными обстоятельствами, продлила договора аренды земли на десятки лет.

Митинг проходил возле офиса владелицы ФГ «Орфей» и «Алмаз», однако, как говорят участники акции протеста, к ним так никто и не вышел.

Напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Игорь Ивануна заявлял, что фермер из Доманевского района наняла «добробатов» против своих же пайщиков.