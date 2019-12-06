«Залог независимости и права на самостоятельное развитие Украины», – Президент на Донбассе поздравил военнослужащих с Днем ВСУ

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область, где поздравил военнослужащих ВСУ, подчеркнул, что развитие прочного и боеспособного украинского войска является залогом свободы и независимости Украины, а Вооруженные силы были и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий государства.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Поздравляя с Днем Вооруженных сил Украины военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил, Президент отметил, что накануне саммита в Нормандском формате для него было важно встретиться с военными, которые ежедневно держат оборону на востоке нашей страны.

– Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина добивается этого дипломатическим путем. А наши Вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий. Поверьте, гораздо легче вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и вашу поддержку, – сказал он.

– Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому развитию ситуации, – добавил Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что после достижения мира никто не забудет о дальнейшем развитии мощной и боеспособной украинской армии.

– Именно вы и только вы – залог нашей свободы, нашей независимости и развития Украины, – подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что Украина должна поддерживать и заботиться о собственной армии, воплощая в жизнь необходимые изменения. Речь идет, в частности, о реальном приближении ВСУ к стандартам НАТО.

– Мы должны постоянно развиваться, укреплять нашу боеспособность и подготовку. Все вы должны почувствовать, насколько сильно вы, именно вы нужны государству и каждому украинцу. У нас очень много работы, немало сложностей, но мы обязательно все преодолеем, – пообещал Владимир Зеленский.

Кроме того, во время выступления Президент поздравил всех военных с Днем Вооруженных сил Украины.

– Для меня очень важно в этот день быть именно здесь, в зоне проведения Операции объединенных сил, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за самоотверженную службу, за то, что оберегаете суверенитет и независимость Украины, – резюмировал Владимир Зеленский.

Также Президент присвоил имена ряду воинских образований и вручил звания и награды служащим ВСУ.

В частности, своим указом №890/2019 Президент присвоил военное звание генерал-полковника генерал-лейтенанту начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Руслану Хомчаку, а генерал-лейтенанта генерал-майору командующему десантно-штурмовой войскЕвгению Мойсюку.

Звания генерал-майора также получили начальник штаба - первый заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка Василий Максименко, начальник штаба - первый замкомандующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск Андрей Малиновский, командующий войск ОК «Восток» Александр Нестеренко, начальник Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгений Степаненко.