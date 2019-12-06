Возле Николаева на одесской трассе на ходу загорелась легковушка

В пятницу, 6 декабря, в Николаевском районе на 100 км трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» загорелся легковой автомобиль.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 6:31 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля «Dacia Logan» возле села Нечаяное Николаевского района.

По вызову выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем полностью охвачено транспортное средство. Пожарные в 07:05 пожар площадью 6 квадратных метров локализовали, в 7:15 – ликвидировали.

К тушению задействовались пять человек личного состава и одна единица техники. Причина пожара устанавливается.