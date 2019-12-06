В Николаеве коллектив детской музыкальной школы №1 в суде выступил против замдиректора, которая обжалует увольнение

Истец Виктория Домбровская и ее представитель В пятницу, 6 декабря, в Центральном районном суде состоялось заседание по делу Виктории Домбровской, которая обжалует свое увольнение с должности замдиректора по учебно-методической работе и учителя по классу фортепиано в детской музыкальной школе №1.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, после ликвидации Варваровкой детской музыкальной школы Виктория Домбровская была назначена в сентябре 2017 года преподавателем в ДМШ №1, а уже в ноябре директор Валерий Рыжиков своим приказом назначил ее заместителем по учебно-методической работе. Преподавательский состав отмечает, что ранее такой должности в их школе не было и штатную единицу ввели специально под Викторию Домбровскую, для того чтобы в дальнейшем она стала директором ДМШ №1. Коллектив был против назначения Домбровской на должность замдиректора по учебно-методической работе, и так как по словам преподавателей Домбровская не занималась своими прямыми обязанностями, ее уволили. В свою очередь, Виктория Домбровская решила отменить приказ об увольнении и восстановиться в должности через суд.

На сегодняшнее заседание пришло более 20 преподавателей школы, которые всецело поддерживают действия администрации школы и уверенны, что увольнение Домбровской законное. К тому же поддержать коллектив ДМШ№1 пришли пять бывших учеников, которые держали плакаты: «Школа вне политики» и «Депутаты не лезьте к нам».

Коллектив школы Бывшие ученики Ответчик - новый директор школы Елена Ляшко и ее представитель.

В начале заседания представитель истца подал новое ходатайство, которое отличается с предыдущим тем, что здесь истец Виктория Домбровская просит вернуть ее на должность замдиректора по учебно-методической работе и на должность преподавателя, а также выплатить ей деньги в размере средней зарплаты за вынужденный пропуск, а также приобщить к материалам дела видеоматериалы, на котором есть запись с заседания гуманитарной комиссии, где обсуждался вопрос по Домбровской, а также видео с телефона Домбровского, где ей не хотят отдавать документы о ее увольнении.

Однако, в ходе заседания суда ни судья, ни сторона ответчика - нового директора школы Елены Ляшко не разобрались в записях в трудовой книжке Домбровской, так как некоторые записи о назначении и об увольнении были сделаны в один день, а также по записям в трудовой непонятно с какой именно должности ее уволили - с должности замдиректора или преподавателя, либо же обеих сразу.

На сегодняшнем заседании допрашивали свидетелей по делу, а именно преподавателей школы, которые выступили против Виктории Домбровской. По словам четырех преподавателей, которые длительное время работают в школе, Виктория Домбровская совершенно не выполняла свои обязанности, ее всегда видели только сидящей в телефоне, а на ее рабочем месте не было рабочей обстановки. По словам свидетелей о профессиональном уровне преподавателя свидетельствуют достижения и знание его учеников, чем не отличаются ученики Домбровской, потому что самый высокий балл у ее воспитанников – «8», а в каких-то конкурсах или другим мероприятиях они не участвуют. Также она не проводила никакие мероприятия – семинары, слушания, презентации, не писала методички, не собирала педсоветы, не помогала в методической и практической работе другим преподавателям, хотя это входит в ее прямые обязанности. Поэтому коллектив школы потребовал отчета от Домбровской, однако та несколько раз попросту не приходила, а на последней встрече отчитываться отказалась.

Судья Ольга Гуденко

При этом, по словам преподавателей Домбровская вместо того, чтобы после негодования своих коллег начать работать, стала писать во все инстанции жалобы на всех членов коллектива. К тому же коллектив школы отмечает, что заявленная Домбровской ІІ категория по классу фортепиано не отвечает действительности, ведь, получив официальные документы с предыдущих мест работы Виктории Домбровской выяснилось, что с первого места работы она ушла преподавателем-специалистом, а уже, будучи директором Варваровской музыкальной школы сама присвоила себе ІІ категорию, которая ничем не подтверждена.

— Как человек ІІ категории может быть замдиректора по учебно-методической работе и чему-то научить коллектив, когда у нас преподают учителя с первой и высшей категорией? Хотя я не отрицаю, что мне еще есть чему учиться, – заявила одна из свидетельниц.

Стоит отметить, что некоторые преподаватели подписывали акты об отказе Виктории Домбровской ознакомиться с приказами об ее увольнении. По словам свидетелей это происходило на их глазах, когда их коллеге принесли приказы на ознакомление и подпись, но та отнекивалась от них и не хотела даже их прочитать. Также несколько раз приказы об увольнении Домбровской отправляли курьером, но она их так и не забрала. По словам самой же Домбровской, курьера посылали на ее старый адрес прописки, где она уже давно не проживает. При этом, в ходе телефонного разговора она договорилась с курьером, чтобы он привез документы в школу, но сделал он это рано – около 9:00, в то время как рабочий день у нее начинается с 14:00, поэтому документы он оставил у вахтера. При этом Домбровская добавила, что ни у вахтера, ни у тогдашнего директора школы Валерия Рыжкова документы она не получила.

Коллектив школы также отметил, что Виктория Домбровская подавала свою кандидатуру на выборы нового директора, однако в день голосования она и не появилась. К тому же за нее не было ни одного голоса при голосовании. По словам Домбровской заявление об участии в выборах она подавала еще в мае, а сами выборы проходили в сентябре, поэтому она и не участвовала.

В итоге, судья Ольга Гуденко после допроса всех свидетелей назначила следующее заседание на 14 февраля 2020 года, чтобы сторона ответчика могла ознакомиться с документами и видео, которые сегодня добавил к делу представитель истца, и выстроили линию защиты, а также успели подготовить справку о средней заработной плате Виктории Домбровской, чтобы высчитать размер компенсации за вынужденный пропуск.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 18 сентября сотрудники Детской музыкальной школы №1 тайным голосованием избрали нового директора учреждения.