В Николаеве коллектив детской музыкальной школы №1 в суде выступил против замдиректора, которая обжалует увольнение

В пятницу, 6 декабря, в Центральном районном суде состоялось заседание по делу Виктории Домбровской, которая обжалует свое увольнение с должности замдиректора по учебно-методической работе и учителя по классу фортепиано в детской музыкальной школе №1.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, после ликвидации Варваровкой детской музыкальной школы Виктория Домбровская была назначена в сентябре 2017 года преподавателем в ДМШ №1, а уже в ноябре директор Валерий Рыжиков своим приказом назначил ее заместителем по учебно-методической работе. Преподавательский состав отмечает, что ранее такой должности в их школе не было и штатную единицу ввели специально под Викторию Домбровскую, для того чтобы в дальнейшем она стала директором ДМШ №1. Коллектив был против назначения Домбровской на должность замдиректора по учебно-методической работе, и так как по словам преподавателей Домбровская не занималась своими прямыми обязанностями, ее уволили. В свою очередь, Виктория Домбровская решила отменить приказ об увольнении и восстановиться в должности через суд.
На сегодняшнее заседание пришло более 20 преподавателей школы, которые всецело поддерживают действия администрации школы и уверенны, что увольнение Домбровской законное. К тому же поддержать коллектив ДМШ№1 пришли пять бывших учеников, которые держали плакаты: «Школа вне политики» и «Депутаты не лезьте к нам».
В начале заседания представитель истца подал новое ходатайство, которое отличается с предыдущим тем, что здесь истец Виктория Домбровская просит вернуть ее на должность замдиректора по учебно-методической работе и на должность преподавателя, а также выплатить ей деньги в размере средней зарплаты за вынужденный пропуск, а также приобщить к материалам дела видеоматериалы, на котором есть запись с заседания гуманитарной комиссии, где обсуждался вопрос по Домбровской, а также видео с телефона Домбровского, где ей не хотят отдавать документы о ее увольнении.
Однако, в ходе заседания суда ни судья, ни сторона ответчика - нового директора школы Елены Ляшко не разобрались в записях в трудовой книжке Домбровской, так как некоторые записи о назначении и об увольнении были сделаны в один день, а также по записям в трудовой непонятно с какой именно должности ее уволили - с должности замдиректора или преподавателя, либо же обеих сразу.
На сегодняшнем заседании допрашивали свидетелей по делу, а именно преподавателей школы, которые выступили против Виктории Домбровской. По словам четырех преподавателей, которые длительное время работают в школе, Виктория Домбровская совершенно не выполняла свои обязанности, ее всегда видели только сидящей в телефоне, а на ее рабочем месте не было рабочей обстановки. По словам свидетелей о профессиональном уровне преподавателя свидетельствуют достижения и знание его учеников, чем не отличаются ученики Домбровской, потому что самый высокий балл у ее воспитанников – «8», а в каких-то конкурсах или другим мероприятиях они не участвуют. Также она не проводила никакие мероприятия – семинары, слушания, презентации, не писала методички, не собирала педсоветы, не помогала в методической и практической работе другим преподавателям, хотя это входит в ее прямые обязанности. Поэтому коллектив школы потребовал отчета от Домбровской, однако та несколько раз попросту не приходила, а на последней встрече отчитываться отказалась.
При этом, по словам преподавателей Домбровская вместо того, чтобы после негодования своих коллег начать работать, стала писать во все инстанции жалобы на всех членов коллектива. К тому же коллектив школы отмечает, что заявленная Домбровской ІІ категория по классу фортепиано не отвечает действительности, ведь, получив официальные документы с предыдущих мест работы Виктории Домбровской выяснилось, что с первого места работы она ушла преподавателем-специалистом, а уже, будучи директором Варваровской музыкальной школы сама присвоила себе ІІ категорию, которая ничем не подтверждена.
— Как человек ІІ категории может быть замдиректора по учебно-методической работе и чему-то научить коллектив, когда у нас преподают учителя с первой и высшей категорией? Хотя я не отрицаю, что мне еще есть чему учиться, – заявила одна из свидетельниц.
Стоит отметить, что некоторые преподаватели подписывали акты об отказе Виктории Домбровской ознакомиться с приказами об ее увольнении. По словам свидетелей это происходило на их глазах, когда их коллеге принесли приказы на ознакомление и подпись, но та отнекивалась от них и не хотела даже их прочитать. Также несколько раз приказы об увольнении Домбровской отправляли курьером, но она их так и не забрала. По словам самой же Домбровской, курьера посылали на ее старый адрес прописки, где она уже давно не проживает. При этом, в ходе телефонного разговора она договорилась с курьером, чтобы он привез документы в школу, но сделал он это рано – около 9:00, в то время как рабочий день у нее начинается с 14:00, поэтому документы он оставил у вахтера. При этом Домбровская добавила, что ни у вахтера, ни у тогдашнего директора школы Валерия Рыжкова документы она не получила.
Коллектив школы также отметил, что Виктория Домбровская подавала свою кандидатуру на выборы нового директора, однако в день голосования она и не появилась. К тому же за нее не было ни одного голоса при голосовании. По словам Домбровской заявление об участии в выборах она подавала еще в мае, а сами выборы проходили в сентябре, поэтому она и не участвовала.
В итоге, судья Ольга Гуденко после допроса всех свидетелей назначила следующее заседание на 14 февраля 2020 года, чтобы сторона ответчика могла ознакомиться с документами и видео, которые сегодня добавил к делу представитель истца, и выстроили линию защиты, а также успели подготовить справку о средней заработной плате Виктории Домбровской, чтобы высчитать размер компенсации за вынужденный пропуск.
Ранее сообщалось, что в Николаеве 18 сентября сотрудники Детской музыкальной школы №1 тайным голосованием избрали нового директора учреждения.