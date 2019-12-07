«Укрзалізниця» назначила новый региональный рейс «Киев-Херсон» – состав будет ходить через Николаев

В первый день действия нового графика движения поездов, который стартует 8 декабря, «Укрзалізниця» отправит в первый рейс новый региональный экспресс «Киев-Херсон», который также будет проходить через Николаев.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Поезд с локомотивной тягой сформирован с 9 вагонов: 5 вагонов с местами для сидения, 3 плацкартных и 1 купе.

Поезд № 767/768 «Киев – Херсон» категории «Региональный экспресс» будет отправляться из Киева ежедневно, кроме вторника. Из Херсона он будет курсировать с 9 декабря ежедневно, кроме среды.

Экспресс будет отправляться из Киева в 14:29 и прибывать в Херсон в 22:21. Обратно отправляться из Херсона в 05:36 и прибывать в Киев в 13:29.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Долинская и Николаев.

Продажа билетов на этот региональный экспресс уже открыта.

Напомним, что на рождественские и новогодние праздники назначили дополнительные поезда «Николаев-Киев».