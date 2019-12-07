Николаевские патрульные вместо празднования своего «дня рождения» привезли подарки в дом ребенка

Николаевские патрульные решили вместо празднования годовщины со дня своего основания решили сделать небольшой праздник воспитанникам Николаевского областного дома ребенка и Николаевской специальной общеобразовательной школы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«После торжественного построения инспекторы вместе со своим руководителем Виталием Данилой посетили Николаевский областной дом ребенка и Николаевскую специальную общеобразовательную школу. Патрульные привезли детям много фруктов, сладостей, а также игрушки и средства личной гигиены, которых всегда не бывает много в доме ребенка. Дети радостно встретили полицейских, а воспитанники Николаевской специальной общеобразовательной школы даже подготовили небольшое представление… Делать добро легко! Присоединяйтесь!» - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, что ранее николаевские спасатели под Новый год сделали подарок маленькому мальчику и прокатили его на пожарном автомобиле.