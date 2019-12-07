Ночью в Николаеве столкнулись «Dаewoo» и «Lexus» - погибли таксист и его пассажир, пострадали ещё двое

В Николаеве в ночь на субботу, 7 декабря, столкнулись «Dаewoo Lanos» и «Lexus».

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

ДТП произошло на проспекте Богоявленском углу улицы Авангардной. В результате столкновения погибли водитель и пассажир «Dаewoo Lanos». Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали тела погибших из покореженного автомобиля.

Двоих пострадавших пассажиров «Lexus» каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в лечебное учреждение, водитель не пострадал.

К ликвидации последствий ДТП привлекались отделения 4 ГПСЧ, аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурная смена оперативно-координационного центра.

Фото: из Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области»

В полиции сообщают, что ДТП произошло около 2:30 на проспекте Богоявленском, 8. За рулём «Lexus» был 21-летний водитель, а «Daewoo Lanos» вёл 36-летний таксист.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц»), наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия, решается вопрос о задержании водителя Lexus в порядке статьи 208 УПК Украины.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 0675123441 или 102», - говорится в сообщении.

Как пишут Новости-N, «Lexus» ехал по проспекту, со стороны улицы Строителей, в направлении улицы Южной. В районе перекрестка с улицей Авангардной водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, он резко изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и врезался в ехавшее навстречу такси «Dаewoo Lanos».

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель на «Audi» серьезно нарушил ПДД.