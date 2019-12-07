В Николаеве отремонтируют школу №37, часть которой незаконно занимает колледж прессы, чтобы устранить нарушения правил пожарной безопасности

В здании бывшей школы №37, где сейчас размещается Николаевский морской лицей, городская власть намерена полностью заменить электросети, оборудовать автоматическую пожарную сигнализацию, а также провести противопожарную обработку деревянных конструкций.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Выездное совещание в школу прошло 5 декабря, с участием первого вице-мэра Владимира Крыленко начальницы гороно Анны Лычко, начальника управления капитального строительства горсовета Григория Патоки и специалистов управления, а также директора лицея Татьяны Геллер.

Отмечается, что школа почтенного возраста, построенная в 1937 году, там деревянные перекрытия и изношена электросеть. Последний раз капитальный ремонт выполняли в 60-х годах прошлого века. Владимир Крыленко подчеркнул, что первоочередная задача - оперативно устранить нарушения, ведь от этого зависит безопасность детей.

Представители городской власти осмотрели помещения, а также разработали детальный пошаговый план действий решения ситуации. Прежде всего, решили до конца года осуществить техническое обследование здания и выяснить, в каком она состоянии. Затем определятся со стоимостью работ по полной замене электросети, оборудование автоматической пожарной сигнализации, противопожарной обработки деревянных конструкций.

- Есть понимание и поддержка как со стороны городских властей, так и депутатского корпуса. Параллельно будем рассматривать возможность замены окон в рамках городских программ по энергоэффективности, - отметил Владимир Крыленко.

Представители учебного заведения обратили внимание на грубое нарушение правил противопожарной безопасности.

«Колледж прессы и телевидения, арендовал помещение на третьем этаже, установил перегородку в коридоре, таким образом закрыв проход для эвакуации учащихся в случае чрезвычайной ситуации. Сегодня руководителю колледжа было повторно направлено письмо с требованием ликвидировать нарушения. Между тем в судебном порядке решается вопрос об освобождении помещений школы, занятых колледжем», - говорится в сообщении.

Напомним, как руководство и учащиеся в Николаевском морском лицее, вместе со своими родителями просили городскую власть предоставить им здание для размещения учебного учреждения, ведь больше 20 лет они «живут на два корпуса», которые находятся в разных районах города.

В частности, министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передаче в коммунальную собственность города помещения, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы». В частности Николаевский городской совет планировал еще раз обратиться в Министерство образования Украины с просьбой передать городу в собственность Николаевское профессионально-техническое училище «Мореходная школа», которое находится по адресу улица Мореходная, 2, и водную станцию на Спортивной 17/1.

После чего ректор николаевского ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко заявил, что готов рассмотреть вопрос «опеки» над Морским лицеем, в связи с тем, что НУК имени адмирала Макарова отказывается помочь и не предпринимает усилий для обеспечения лицеистов. Позже гороно Николаева нашло здание под морской лицей – в школе №37.

В начале июля гороно просило колледж прессы добровольно освободить помещение, отмечая, что договор аренды истек. При этом в управлении образования отмечали, что предлагали частному колледжу помещение взамен.

Также сообщалось, что гороно Николаева обратилось в прокуратуру за помощью с выселением колледжа прессы и телевидения из школы №37.

Родительский комитет учеников морского лицея просит выселить из их помещения - школы №37 колледж прессы и телевидения.

На заседании комиссии по вопросам ЖКХ депутаты рекомендовали управлению коммунального имущества «срочно найти равноценное помещение» для Колледжа прессы и телевидения, в замен того, которое они сейчас безосновательно занимают в школе №37. Помимо этого, депутаты хотели на следующем заседании своей комиссии, все же, увидеть директора колледжа Глеба Головченко.

15 октября, глава Николаевской ОГА Александр Стадник посетил городскую комиссию по вопросам ЖКХ, чтобы разрешить ситуацию сложившуюся вокруг школы №37, где ютятся ученики морского лицея и «Колледж прессы и телевидения», хотя последний гороно попросило покинуть помещение еще 30 июня. Депутаты должны были принять окончательное решение касательно предоставления нового помещения колледжу, однако этого сделано не было.

Однако, директор колледжа прессы Головченко не захотел переехать в другое помещение и освободить школу №37, которую занимает незаконно.