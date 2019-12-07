«Местное самоуправление - основа народовластия», - депутат Николаевского облсовета Кормышкин

Местное самоуправление - это не здание городского или сельского совета, а основа народовластия. И люди заняты в этой сфере является движущей силой в своих общинах.

Об этом заявил председатель политической партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин на своей странице в соцсети, поздравляя всех причастных с Днем самоуправления.

«Будьте ответственными за будущее своего края. Сегодняшний день - праздник каждого, кто своей жизнью и трудом делает мир вокруг лучшим. Праздник тех, кто заботится о своей общине, кто принимает решение о ее будущем, кто работает сегодня для того, чтобы оставить в наследство детям нечто большее чем сегодня у нас. Местное самоуправление - это не городской или сельский совет, не здание. Местное самоуправление - основа народовластия», - написал депутат облсовета.

В поздравлениях Юрий Кормышкин напомнил, что именно самоуправление является движущей силой в своих общинах, и именно от людей, работающих в этой сфере зависит, какое наследство получат потомки.