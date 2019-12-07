Трагедия в Одессе: Опознали еще одну из погибших, чье тело вчера достали из под завалов - это сотрудница колледжа

В Одессе в субботу, 7 декабря, спасатели продолжили проводить поисковые работы на месте пожара в Одесском колледже, который унес жизни уже 5 человек

Как известно, 4 декабря в колледже вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь около 4 тысяч квадратных метров. В результате пожара одна студентка погибла. 5 декабря спасатели смогли зайти в помещение для поисков и нашли тело женщины. В четверг, 6 декабря, спасатели достали из-под завалов тела еще трех жертв пожара.

Хронология событий:

12:40 Официально опознана одна из женщин, чьи тела были найдены вчера в руинах сгоревшего дома Асвадурова на Троицкой, 25.

Как сообщили на сегодняшнем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, это Коваль Марина Владимировна 1963 г.р., жительница Овидиопольского района. Последний раз выходила на связь с близкими в 7 утра 4 декабря. В 14:00 того же дня ее телефон уже был отключен.

Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших. Напомним, в день трагедии в больнице скончалась 16-летняя студентка Бабенко Ксения Аркадьевна. 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна. Личность еще двоих устанавливается. 12:36 Замначальника ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий сообщил, что спасатели продолжают находить при разборе завалов тлеющие очаги. Специальная группа приступила к расчистке внутренней части здания. Об этом сообщает «Оdessa.online». По его словам нестабильность бетонных, металлических и деревянных конструкций несет угрозу для спасателей и осложняет их работу. Сейчас на месте работают порядка 110 сотрудников ГСЧС. Их количество постоянно меняется. «Все под контролем. Личный состав обеспечен всем необходимым, в том числе сухой одеждой и едой. На месте организован медицинский пункт и находятся сотрудники медицины катастроф», — отметил Крицкий.

12:30 Губернатор Одесской области Максим Куцый присвоил пожару на Троицкой статус чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он распорядился создать штаб по ликвидации ЧС. Кто его возглавит, пока не известно.

Работа штаба будет организована на базе облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

12:26 Представитель одесской мэрии Сергей Дубенко на своей странице в Facebook рассказал о том, что сейчас происходит на месте пожара.

«Только за последний час в штаб были поставлены с двойным запасом все необходимое для бесперебойной работы, в том числе: спецобувь с 41 по 45 размер по 20 пар каждого размера, очки защитные на дужках – 100 шт., перчатки прорезиненные – 100 шт., лопаты совковые 30 шт. и штыковые 20 шт., шапки обычные вязаные – 100 шт., ручная лебёдка и диски для спецов и т.д. Питания, питья – в наличии в больших количествах», – написал Дубенко.

11:40 Один из сотрудников ГСЧС, который получил травмы во время тушения пожара ву здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор находится в коме, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Об этом журналистам сообщила заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница №1» Инга Назимкина.

«Он остается без сознания, в коме на ноотропной поддержке. У него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные ушиб головного мозга, перелом костей черепа», - сказала она.

Преподавательница в состоянии средней тяжести – у нее перелом берцовой кости, позвоночника в двух отделах и травма головного мозга.

11:23 В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Одесской области сообщают, что ночью 7 декабря из под завалов достали еще одно тело.

«7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека», - говорится в сообщении.

Как сообщил Замначальника облуправления ГСЧС вероятность найти еще кого-то живым ровна нулю.

По данным спасателей, по состоянию на 6 часов утра в больницах Одессы остаются 17 пострадавших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вчера врачи выписали 9 человек. По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Всего с начала разборки завалов вывезено 640 метров кубических строительных конструкций. К работам привлечено 236 человека и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек и 10 единиц техники.

Фото и видеоматериалы одесского издания «Думская».