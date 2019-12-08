Николаевские спасатели провели учения на территории завода - проверяли умение сотрудников действовать в случае пожара

Николаевские спасатели в пятницу, 6 декабря, провели тактико-специальные учения на базе ООО «Кривоозерский комбикормовый завод» в пгт Кривое Озеро.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Участие в мероприятии принимал личный состав 18-й государственной пожарно-спасательной части, медики и работники объекта.

Основная цель тренировок заключалась в проверке готовности администрации и персонала к действиям в случае возникновения пожара или других чрезвычайных событий, а также оттачивание спасателями профессионального мастерства.

По тактическому замыслу, условный пожар возник в помещениях цеха движительно-веерного отделения и цеха добычи масла. Работники оповестили о нём в Службу спасения и приняли первоочередные меры.

По прибытию пожарные приступили к тушению условного пожара. Дополнительной вводной стало проведение работ по деблокированию из-под завала условного пострадавшего газодымозащитника второго отделения и передача его работникам скорой медицинской помощи. С поставленными задачами участники учений справились.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели вынесли из пожара пожилую женщину.