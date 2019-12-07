Спустя неделю боевики ДНР вернули тело погибшего офицера «Альфы»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1331 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(798)   

Боевики «ДНР» передали украинское стороне тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова

Об этом сообщил народный депутат, ветеран Роман Костенко в Facebook.

«Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия! Давайте похороним воина и разберёмся почему его тело оказалось в руках врагов! Ибо есть правило: «Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника», - написал нардеп. 

Передача состоялась на линии соприкосновения в районе Марьинки в 10:45 субботы, 7 декабря.

«После нашего неоднократного обращения о готовности передать тело погибшего спецназовца СБУ для захоронения по христианским обычаям, украинская сторона наконец-то соизволила сделать официальный запрос на передачу тела. Нами был организован процесс доставки тела диверсанта спецподразделения «Альфа» СБУ украинской стороне, который был уничтожен на территории Народной Республики, в районе н.п. Староласпа, в 6,5 км от линии боевого соприкосновения при попытке проведения диверсии», - сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Армии ДНР.

Напомним, как 1 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил при исполнении боевого задания погибли двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины.  Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.

Отметим, что СМИ террористов опубликовали фото вооружения и обмундирования, которое они якобы нашли на месте подрыва. Ранее боевики «ДНР» заявили, что тело второго погибшего офицера «Альфы» находится у них.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковники спецназа «Альфа» СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли из-за взрыва мины в «серой зоне» между позициями украинских сил и российско-террористических войск. Также был ранен еще один офицер СБУ.

Террористическая «ДНР» до сих пор не вернула тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ, полковника Дмитрия Каплунова.

Julia Davudenko

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество