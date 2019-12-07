Спустя неделю боевики ДНР вернули тело погибшего офицера «Альфы»

Боевики «ДНР» передали украинское стороне тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова

Об этом сообщил народный депутат, ветеран Роман Костенко в Facebook.

«Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия! Давайте похороним воина и разберёмся почему его тело оказалось в руках врагов! Ибо есть правило: «Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника», - написал нардеп.

Передача состоялась на линии соприкосновения в районе Марьинки в 10:45 субботы, 7 декабря.

«После нашего неоднократного обращения о готовности передать тело погибшего спецназовца СБУ для захоронения по христианским обычаям, украинская сторона наконец-то соизволила сделать официальный запрос на передачу тела. Нами был организован процесс доставки тела диверсанта спецподразделения «Альфа» СБУ украинской стороне, который был уничтожен на территории Народной Республики, в районе н.п. Староласпа, в 6,5 км от линии боевого соприкосновения при попытке проведения диверсии», - сообщили «Русской Весне» в пресс-службе Армии ДНР.

Напомним, как 1 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил при исполнении боевого задания погибли двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.

Отметим, что СМИ террористов опубликовали фото вооружения и обмундирования, которое они якобы нашли на месте подрыва. Ранее боевики «ДНР» заявили, что тело второго погибшего офицера «Альфы» находится у них.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковники спецназа «Альфа» СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли из-за взрыва мины в «серой зоне» между позициями украинских сил и российско-террористических войск. Также был ранен еще один офицер СБУ.

Террористическая «ДНР» до сих пор не вернула тело погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ, полковника Дмитрия Каплунова.