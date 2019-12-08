Американские ученые запитали гирлянду на елке от электрического угря

Биологи Аквариума Теннесси (США) в городе Чаттануга смогли запитать гирлянды рождественской елки разрядами электрического угря.

Об этом сообщает Naked Science.

Источник энергии – угорь Мигель Ваттсон, который передает электрические разряды специальным датчикам.

«Быстрое, тусклое мигание вызвано частыми низковольтными разрядами, которые он испускает, когда пытается найти еду. Более сильные вспышки вызваны ударами высокого напряжения, которые он генерирует, когда ест или возбужден»,— рассказал аквариумист Кимберли Херт.

Сообщается, что электрогенерирующие органы рыбы занимают большую часть длинны тела.

Мигель может создать ток напряжением до 860 вольт и силой в 1 ампер. Атака взрослого угря способна убить человека и оглушить, например, крупную лошадь.

Биологи сообщают, что электрические угри используют разряды для защиты от врагов и охоты. Иногда эти удивительные рыбы общаются с помощью электрических сигналов меньшей силы.

Напомним, как Нобелевскую премию по медицине вручили троим ученым за открытие реакции живых клеток на кислород.