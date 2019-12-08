Николаевец пожаловался на свалку из листьев и мусора между домами в Лесках: «Метров 50 в длину, жителям дворов пройти невозможно»

Житель Николаева пожаловался на свалку листвы и мусора, образовавшуюся по улице Крылова между жилыми домами №15 и 17.

Об этом идет речь в сообщении, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Николаевец сообщил, что свалка возле домов устроили более чем полтора месяца назад, а соответствующие службы не принимают никаких действий. По его словам, обслуживает территорию ЖКП «Бриз».

«Возле мусорных баков лежит куча хлама. Все опавшие листья дворники складывают в мешки и сносят их под двор. Свалка уже метров 50 в длину, перекрывает дорогу. Жителям дворов пройти невозможно. Самое интересное, что находиться это возле факультета сельско-хозяйственного института, который находиться в Лесках», - возмутился мужчина.

Напомним, как жители Николаева, проживающие в доме №130 по улице Космонавтов, пожаловались на работников управляющей компании «Місто для людей Миколаїв» за то, что те устроили на газоне стихийную свалку из листьев и на днях подожгли ее. В компании заявили, что не имеют отношения ни к свалке, ни к поджогу.