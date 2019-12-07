«Не соблюдают скоростной режим»: В департаменте ЖКХ Николаева заявили, что виновниками постоянных пробок в Соляных являются сами водители

Заместитель директора департамента ЖКХ Наталья Осецкая объяснила, что постоянные автомобильные заторы на проспекте Героев Украины возникают из-за водителей, которые нарушают скоростной режим.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Николаевского горсовета.

Так, член комиссии, депутат Сергей Шульгач отметил, что ПГУ давно стало головной болью всего города и предположил, что причина заторов может быть в неправильно настроенных светофорах. Однако, чиновница ДЖКХ Наталья Осецкая сообщила, что причина в водителях.

— Волна настроена на движение со скоростью 50 км/ч. Водители этот режим не соблюдают. Вот вам и причина. Кроме того, сразу за мостом там остановка общественного транспорта, что также создает заторы, - объяснила она.

Напомним, как в Николаеве от микрорайона Соляные в направлении центральной части города из-за дорожных работ на улице Пушкинской было затрудненно движение автомобилей.