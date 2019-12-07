Украина вошла в пятерку лидеров стран мира с наибольшей заболеваемостью корью

В 2018 году наиболее пострадавшими странами - странами с высоким уровнем заболеваемости корью стали Демократическая Республика Конго (ДРК), Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина. На эти пять стран приходится почти половина всех случаев заболеваемости корью во всем мире.

По оценкам ВОЗ, в течение 2018 года в мире от кори умерло более 140 тысяч человек. Причиной их смерти стал резкий рост заболеваемости корью во всем мире, вызванный рядом вспышек болезни. Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Германии родителей, которые откажутся от вакцинации детей от кори, будут штрафовать.