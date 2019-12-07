Полиция приглашает николаевцев поучаствовать во флешмобе #ДійПротиНасильства

В Николаеве в воскресенье, 8 декабря, в 11:00 состоится флешмоб в рамках всеукраинской акции «16 дней против насилия».
Об этом сообщают в полиции Николаевской области.
Ювенальные полицейские, сотрудники Управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции и Управление патрульной полиции области приглашают горожан присоединиться к акции #ДійПротиНасильства.
В программе:
- информационная акция «#ДійПротиНасильства», целью которой является привлечение внимания граждан к актуальной для украинского общества проблемы домашнего насилия;
-выставка рисунков;
- флешмоб "Эта рука никогда не ударит";
- мастер-класс по изготовлению браслетов от школьных офицеров;
- день открытых дверей в народном музее истории полиции.
Место встречи:
- Николаев, улица Большая Морская, 58 - Дворец культуры Главного управления Национальной полиции в Николаевской области;
- Николаев, улица Соборная, у Каштанового сквера.
Также завтра с 10:00 до 13:00. по месту дислокации мобильной группы по реагированию на факты домашнего насилия, в доме № 159 по пр. Центральном, планируется проведение индивидуального консультирования по вопросам противодействия домашнему насилию
Напомним, что более 1,5 тысячи николаевцев поставили на профилактический учёт в полиции из-за обвинений в домашнем насилии. В подавляющем большинстве это мужчины (почти 91%).
Как известно, в среднем в Николаеве ежедневно фиксируют два случая домашнего насилия. Ранее жительница Николаева пожаловалась, что её знакомую избивает вышедший из тюрьмы сын.
Ранее пьяный николаевец сбросил с седьмого этажа родную мать – женщина от полученных травм скончалась.