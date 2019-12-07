Рассчитывали, что начнем, а город докинет, - Кушнир объяснил, почему Николаевская ОГА начала ремонт шахматного клуба, хотя хочет отдать его горсовету

Бывший заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам финансов Александр Кушнир заявил, что к ремонту областной шахматно-шашечного клуба приступили потому что рассчитывали на финансовую помощь от города, ведь были планы передать этот объект в городскую собственность.

Об этом Александр Кушнир рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

— Насколько я понимаю, в тот момент, когда это было, было здание, которое рушилось. Это памятка архитектуры, которая разваливалась. Стоял вопрос в разных обсуждениях, что, мол, мы начинаем, потому что город сам бы не потянул, возможно, где-то и справедливо. И это опять же, было где-то в обсуждениях, которые доносили мне с третьих уст. То есть, мы начинаем, а город потом докинет. Начали ремонт. Потом, опять же, из того, что известно, там выявили дополнительные работы, потому что по факту в шахматном клубе основная проблема была в том, что там внизу идет сдвиг, нужно было много ремонтировать внизу. Дошли до половины, город говорит: «Нам не надо», у них там какие-то политические процессы происходят. Наполовину сделанное здание, что с ним делать? Идти на принцип и оставлять? Это было вынесено на обсуждение депутатов, - сообщил экс-чиновник.

Александр Кушнир отметил, что если бы депутаты отказались от окончания работ, то ремонт бы так и остался незавершенным.

— Если бы сказали нет, ну здание так бы наполовину и стояло разваленное, как очень часто, к сожалению, и бывает, когда что-то начинают и не заканчивают. Хотя понимаю, что сейчас вокруг шахматного клуба уже, скажем так, скорее политическая игра. Я считаю, что любое имущество, которое на балансе, должно быть в надлежащем состоянии. Если, например, взять, что там не шахматный клуб, просто было бы здание, я думаю, всем было бы приятно, когда это здание достроится, сделают там арку, люди будут гулять, видеть, какое красивое здание. Даже, если там будет не шахматный клуб и этот вопрос снимется через два-три года, после того, когда это здание будет достроено, все будут ходить и показывать, как красиво оно выглядит, зайдут в середину и все забудется, - рассказал он.

На уточняющий вопрос, что город согласен забрать себе все объекты, но только если к ним будет прилагаться финансирование, Александр Кушнир отметил, что у городской власти может быть любая позиция в данном вопросе, однако через полгода ОГА ликвидируют и городу и так передадут все согласно законодательству.

— Могут пробовать (торговаться, - ПН). Это право каждого. Знаете, в громадах тоже очень долго была эта добровольность, когда им говорили объединяться, они говорили, что не хотят, дошло до последнего, они уже бегают и объединяются кто с кем и как хочет, лишь бы было. На данный момент да, нужно соглашение, чтоб городской совет проголосовал и принял объект. На втором этапе приходят и говорят, какие есть объекты, которые ликвидируются. Например, уже ж заявлено, что ликвидируется облгосадминистрация, как организация, то есть ее нет. Нет областного бюджета, нет того, кто содержит. И отдадут по месту расположения, как скорее всего и будет. И дальше будет простое условие – у вас есть, например, шахматный клуб, а есть дети, которые находятся в Николаевском районе, хотят заниматься. Вы приходите и говорите – за каждого ребенка перечислите мне, пожалуйста, бюджет, я буду твоего ребенка там учить. Это называется межмуниципальное сотрудничество. Так сейчас начинают наши громады выходить, например те, кто живет на грани, им нужна пожарная часть. Им не нужны две пожарные части, они делают одну пожарную часть, но содержат ее двумя бюджетами, она обслуживает одних и вторых. То, что они не хотят… Ну, где-то депутатов я, возможно, и понимаю. Сейчас возьми на плечи то, что облбюджет сейчас тянет, - подытожил он.

Как известно, управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации 23 июля 2018 года заключило соглашение с ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» на реставрацию здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевская, 1а. Стоимость сделки составила 12 миллионов 375 тысяч гривен.

А до этого сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце 2017 года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, 30 мая 2018 года депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.

В июле 2019 года глава Николаевского облсовета Москаленко снова проверила, как проходит ремонт шахматного клуба и ей пообещали, что до конца года работы завершат.

5 сентября в Николаевском облсовете отказали отдать часть финансирования ремонта шахматной школы на строительство стадиона в Витовском районе, на работы по которому государство выделило субвенцию, но необходимо дофинансирование.

29 сентября новый глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявил, что знает, кто лоббирует затяжной процесс реконструкции шахматной школы и обратился к правоохранительным органам заняться расследованием этого.

12 октября стало известно, что полиция открыла уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных денег при реконструкции «Областного шахматно-шашечного клуба» имени Николая Шелеста.

Позже, в Николаевской ОГА заявили, что ремонт шахматного клуба не будет закончен в срок из-за возникших дополнительных работ.