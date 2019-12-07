Украина готова забрать газом $3 миллиарда долга российского «Газпрома», - директор «Нафтогаза» Витренко

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания готова получить долг «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража, который составляет примерно 3 миллиарда долларов, в виде газа.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, по просьбе Европейской комиссии был обсужден вопрос возможности урегулирования вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром включает это в "пакет" для переговоров по транзиту.
«Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража ($3 млрд). Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если «Нафтогазу» будет компенсировано невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам», - отметил Витренко.
«Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы тщательно и добросовестно обсуждали эти вопросы», - резюмировал он.
Отметим, что 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.
В то же время, российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
Также ранее премьер Гончарук заявлял, что Украину устроит заключения только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия
Напомним, что ранее АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.