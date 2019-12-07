Украина готова забрать газом $3 миллиарда долга российского «Газпрома», - директор «Нафтогаза» Витренко

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания готова получить долг «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража, который составляет примерно 3 миллиарда долларов, в виде газа.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, по просьбе Европейской комиссии был обсужден вопрос возможности урегулирования вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром включает это в "пакет" для переговоров по транзиту.

«Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража ($3 млрд). Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если «Нафтогазу» будет компенсировано невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам», - отметил Витренко.

«Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы тщательно и добросовестно обсуждали эти вопросы», - резюмировал он.