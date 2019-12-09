В Китае родились две свиньи с клетками обезьян - животные умерли через неделю

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3)   
В китайской лаборатории впервые родились живыми две свиньи с клетками обезьяны, однако они умерли через неделю.

Об этом сообщает New Scientist.

Чтобы создать таких гибридов, на четвертый день после зачатия ученые ввели эмбрионам свиней искусственно выращенные клетки обезьян.

Клетки ввели более чем в 4000 эмбрионов. ДНК макак-крабоедов содержались в сердце, печени, легких и коже поросят.

В результате родилось только десять особей, из них двое гибридов с низким соотношением клеток: одна обезьянья клетка на 1000 или 100 тысяч клеток свиньи.

Главная цель этого исследования — научиться выращивать человеческие органы внутри животных, например, свиней.

В 2017 году ученые пытались добавить в организм свиней клетки человека. По этическим соображениям эмбрионам позволили развиваться только в течение месяца. Отмечается, что мозг такого гибрида может частично считаться человеческим.

Юлия Акимова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество