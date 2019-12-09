В Китае родились две свиньи с клетками обезьян - животные умерли через неделю

Об этом сообщает New Scientist.

Чтобы создать таких гибридов, на четвертый день после зачатия ученые ввели эмбрионам свиней искусственно выращенные клетки обезьян.

Клетки ввели более чем в 4000 эмбрионов. ДНК макак-крабоедов содержались в сердце, печени, легких и коже поросят.

В результате родилось только десять особей, из них двое гибридов с низким соотношением клеток: одна обезьянья клетка на 1000 или 100 тысяч клеток свиньи.

Главная цель этого исследования — научиться выращивать человеческие органы внутри животных, например, свиней.

В 2017 году ученые пытались добавить в организм свиней клетки человека. По этическим соображениям эмбрионам позволили развиваться только в течение месяца. Отмечается, что мозг такого гибрида может частично считаться человеческим.