Украинские летчики тактической авиации провели дозаправку в воздухе – оборудование для них отремонтировал николаевский завод

На базе бригады тактической авиации в Хмельницкой области продолжают испытания отремонтированных унифицированных подвесных агрегатов заправки «УПАЗ».

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Агрегаты заправки отремонтировали на «Николаевском авиаремонтном заводе «НАРП». На испытаниях успешно провели первый полет со стыковкой системы без проведения дозаправки.

«Самолет-заправщик Су-24М, пилотируемый полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком, успешно провел контакт с «сушкой», пилотируемой военными летчиками, которые имеют опыт дозаправки в воздухе самолетов этого типа – заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и начальником авиации воздушного командования «Запад» полковником Сергеем Близнюком», - сообщили в командовании.

Дозаправка в воздухе является важным элементом боевой подготовки авиации, позволяет решать задачи для обеспечения необходимого радиуса применения самолетов тактической авиации.

Ранее в рамках учений «Чистое небо-2018» пилоты НАТО совместно с украинскими военными летчиками уже отрабатывали дозаправку в воздухе на самолетах F-15C в украинском небе. Кроме того, пилоты Воздушных Сил, готовясь к совместным учениям, отрабатывали полетные задания по воздушной дозаправке в небе Калифорнии.

Напомним, что ранее николаевские морские летчики на учениях тренировались уничтожать подводную лодку противника.