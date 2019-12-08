Это было очень вкусно: В США художник съел инсталляцию за 120 тысяч долларов – банан, приклеенный к стене

На международной художественной ярмарке Art Basel в Майами (США) за 120 тысяч долларов продали работу итальянского художника Маурицио Каттелана, который приклеил банан к стене серебристым скотчем.

Об этом сообщает Miami Herald.

История получила продолжение, когда художник Дэвид Датун решил представить свой перформанс под названием «Голодный художник» и попросту съел банан. Видео поедания банана он выложил в своем Instagram.

В подписи к видео художник подчеркнул, что ему нравятся работы Каттелана и что это было «очень вкусно».

Галерея сообщила об инциденте в службу безопасности, однако задерживать Датуна не стали.

При этом директор галереи заявил, что работу нельзя уничтожить, потому что «банан - это идея».

«Этот банан фотографируют чаще, чем «Мону Лизу», - добавил он.

Известно, что съеденный арт-объект уже заменили другим. Автор инсталляции Каттелан инцидент пока не комментировал.

Напомним, в Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.