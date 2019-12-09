В Николаеве ищут подрядчика, который за 64,7 миллионов гривен капитально отремонтирует школу №24

Управление капитального строительства Николаевского городского совета объявил торги на капитальный ремонт общеобразовательной школы №24, которая расположена по улице Лесная, 1.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro.

Ожидаемая стоимость работ – 64 миллиона 771 тысяча 368 гривен. Аукцион назначен на 23 декабря текущего года. Работы подрядчик должен будет выполнить до 20 декабря 2021 года.

Подрядчик должен будет выполнить общестроительные работы, отделочные работы, смонтировать подъемник для инвалидов, утеплить фасады, произвести капремонт кровли, системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроосвещения, видеонаблюдения. Помимо этого фирма-победитель должна будет заменить пожарную сигнализацию и молниезащиты.

Ранее сообщалось, что николаевскую школу №23 за ₴22,7 миллионов может реконструировать и утеплить фирма с уставным капиталом в 300 гривен.